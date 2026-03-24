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全聯萵苣標價竟寫「李聖傑」？ 內行人秒懂：太有才

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期在全聯冷藏櫃看到結球萵苣的價格標示，竟出現讓人摸不著頭緒的文字。示意圖／聯合報系資料照片
一名網友分享，近期在全聯冷藏櫃看到結球萵苣的價格標示，竟出現讓人摸不著頭緒的文字。示意圖／聯合報系資料照片

台灣人諧音梗的熱愛無所不在，連超市標價都能玩出新花樣。一名網友分享，近期在全聯冷藏櫃看到結球萵苣的價格標示，竟出現讓人摸不著頭緒的文字。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「大全聯好物分享社」表示，近期在全聯看到一顆約350克的台灣結球萵苣，原價38元、特價28元，但價格牌上除了標價外，還寫著「你算一下」、「李聖傑」，讓他忍不住納悶兩者之間有何關聯？

貼文一出後，有內行網友解釋，這其實是台語諧音梗，「你算一下」的台語發音，聽起來就像「李聖傑」，形成有趣的語音連結。讓不少網友笑稱「這家小編有跟上時事」、「把錢收進胸前左邊口袋」、「天啊這也要諧音」、「台灣人最愛諧音梗」、「諧音梗帝國」。

此外，還有不少網友分享其他明星台語諧音梗，回應「修杰楷＝稍微坐起來、郭采潔＝韭菜一個、林俊傑＝喝水一下、胡宇威＝廢話、陶晶瑩＝頭真圓」、「賈永婕=這用一下、蘇永康=使用洞、任賢齊=兩仙錢、梁詠琪=來用錢」。

事實上，台灣人真的非常喜愛諧音梗，本站曾報導，一名網友分享，一個藍色塑膠桶上面用黃色字跡寫著「÷乙」二字，一開始他不清楚寫這二字有何用意，後來才驚覺是「廚餘」的諧音。

對此，不少網友都表示「太有創意啦，連台灣國語都可以諧音」、「一開始還不懂，一念出來直接大笑」、「簡單明瞭、簡潔有力，而且廚餘兩個字遠看就是兩坨字而已，這個遠看還看得出來」、「第一個想到的人真是天才」。

諧音梗 台灣人 全聯 李聖傑 林俊傑 任賢齊 修杰楷 郭采潔

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