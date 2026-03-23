成分有夠乾淨！老字號番茄醬「超單純配料表」曝光 網狂讚：只加這牌

市售調味料百百種，翻開背後的成分標示，密密麻麻的化學名詞常讓人看了霧煞煞。不過，近日有網友在社群平台上分享，自己活了這麼大才驚覺，台灣老字號品牌「可果美」番茄醬的配料表竟然「乾淨到爆」，貼文一出立刻引發熱議，更釣出前員工與農家子弟出面掛保證。

一名網友在Threads上發文並附上一張可果美番茄醬背面的成分標示照片，驚呼：「長那麼大，現在才發現可果美番茄醬配料表乾淨到爆！」仔細一看，官網與包裝上標示的成分僅有：水、蕃茄糊、蔗糖、釀造醋、食鹽，以及多種天然香辛料（如白胡椒、肉桂、紅辣椒、薑、丁香等），完全沒有一般加工食品常見的人工色素、防腐劑或看不懂的化學名詞。

這篇貼文迅速引發網友共鳴，許多人紛紛大讚：「可果美是配料表，其他牌是元素週期表」、「難得全部都看得懂，而且可以在腦子出現長相」、「原來有成分那麼單純的番茄醬，這年頭成分乾淨的都要大力支持！」

除了沒有化學添加物，有內行網友點出可果美另一個值得讚賞的細節：「可果美是少數沒有加『高果糖糖漿』和『玉米糖膠』的番茄醬，所以小孩要沾我都給可果美。」對此，原PO也深表認同，直呼這就是蔗糖跟高果糖漿的差別。

貼文更意外釣出自稱是可果美員工的網友留言背書：「我們的番茄醬真的純天然，沒添加化學香料！」還有農家子弟分享：「以前住在產地附近，都會插『可果美』的牌子，代表那塊地的番茄是給可果美契作的，農田都很乾淨，晚上甚至還能賞螢火蟲。」

許多死忠消費者也紛紛跳出來擁護這個經典的「台灣味」。有人表示，自從開始吃原型食物後，就發現可果美的番茄醬特別好吃；也有人分享自己的料理秘訣：「番茄炒蛋一定要加可果美」、「烤雞翅用這牌不會因為糖分太高而燒焦」，直呼：「台灣番茄醬唯一只認可果美！」