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不只是小孩玩具！好市多兒童卡丁車會漂移 特價引大人瘋搶：我也想買

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在臉書分享，自己在好市多看到一款原價約9000多元的麥拉倫兒童電動卡丁車，特價只要7777元。 記者黃筱晴／攝影
一名女網友在臉書分享，自己在好市多看到一款原價約9000多元的麥拉倫兒童電動卡丁車，特價只要7777元。 記者黃筱晴／攝影

一名女網友在臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說」分享，自己在好市多高雄店看到一款原價約9000多元的麥拉倫兒童電動卡丁車，特價只要7777元，當場「二話不說直接搬回家」。還附上實際試乘影片，笑稱「大人玩也超好玩，真的會漂移」，意外引發熱議。

從貼文畫面可見，該款卡丁車外型仿照賽車設計，搭配低底盤與運動感造型，吸引不少成年人關注。不少「大人」不是想買給小孩，而是買給自己，「酷酷的東西」、「我們家也需要一台」、「超酷，比馬丁好太多了」、「卡在體重不然我也想買」，甚至有人開始研究改裝，討論如何提升動力「馬達電池改一下，輪胎換一下，裝上手煞車就可以飄起來啦」。

留言區也出現各種趣味回應，有人笑稱「最後會變不想要、不需要」，也有人認真詢問續航力與承重問題，「60公斤可以玩多久」、「這大人真的能坐嗎」。

根據Costco官網資訊，這款麥拉倫兒童電動卡丁車為正版授權商品，具備高低速兩段設定，最高時速約12公里，最大承重為60公斤，建議6歲以上使用。雖然定位為兒童娛樂產品，但真正被燒到的，似乎反而是不少想重溫童心的大人。

Costco 好市多

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