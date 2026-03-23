快訊

如何防餐後血糖飆升？醫推只需3分鐘的室內運動：飯後立即做護大腦

高雄岡山爆情侶雙屍案！短褲男趴全裸女身上 胸腹有傷刀留現場

台積電守住1800元關卡 台股量縮跌821點收32722點

聽新聞
0:00 / 0:00

小北百貨隱藏服務！她帥氣拆袋抽走1包泡麵 2萬網友震驚：不怕吃膩了

聯合新聞網／ 綜合報導
小北百貨。圖／小北百貨提供
小北百貨。圖／小北百貨提供

台灣人愛吃泡麵，賣場常見大包大包販售，通常只能整包帶走，不過近日有民眾分享，小北百貨竟然可以「拆袋單買」，引發網友熱烈討論。

一名女網友今（23日）在Threads上傳影片，只見她在小北百貨逛到泡麵區時，直接拆開一組5入裝泡麵，從中拿出一包，隨後將外包裝留在原處，畫面中也清楚拍到貨架標示寫著「泡麵皆可拆，單包或單碗販售」。影片曝光11小時就吸引逾2.5萬人按讚、逾800則留言。

網友紛紛表示，「怎麼現在人這麼喜歡把犯罪證據放到網路，喔可以單包販售，沒事」、「正準備要罵，看到後面，喔喔居然可以單賣」、「老闆真聰明，懶得拆的人就會買一整包了，想單買的人還可以幫忙拆，有夠省事」、「我超需要！不然一個口味買3～5包，怕會吃膩」、「之前都沒注意到可以拆開買耶，這樣其實也是不錯啦，店員不用自己拆開上架」、「可以零售真的方便」。

不過，也有部分網友持不同看法，認為即使店家開放拆包販售，消費者仍應留意基本購物禮儀。有網友指出，拆封後不應再將外包裝放回貨架，建議可直接交由店員處理，以免增加店員整理負擔。

小北百貨 泡麵

延伸閱讀

杜拜巧克力千層蛋糕「300炒到1500」！Lady M祭新規 全網看傻：當愛馬仕賣？

超商微波不求人！他曝小7微波爐隱藏功能 一票人開眼界：長知識

好市多驚見超大包洋芋片？他細看傻眼不能吃 網笑：買回去「吃土」

吃Buffet還有人會偷打包？ 一票人點頭曝案例：很可悲

相關新聞

小北百貨隱藏服務！她帥氣拆袋抽走1包泡麵 2萬網友震驚：不怕吃膩了

台灣人愛吃泡麵，賣場常見大包大包販售，通常只能整包帶走，不過近日有民眾分享，小北百貨竟然可以「拆袋單買」，引發網友熱烈討論。

愚人節不唬人！全黃「統一布布」傳將登場 網喊：這才是我要的布丁

臉書粉專 高雄粉Kaohsiungfans 昨日突然發布貼文預告新品，寫下「今年愚人節不愚人，統一布布敲碗成功」，宣布繼話題商品「丁布」後，將再推出全新版本「統一布布」，主打「純雞蛋布丁」，消息一出立刻吸引大批網友關注。

洗衣機越洗越臭？網推1款清潔劑免浸泡：洗出好多海帶

洗衣機長時間未清潔會導致衣物異味，網友推「一滴淨」洗衣槽清潔劑，無需浸泡、清潔力強，效果顯著，甚至能洗出海苔。其他品牌如「加倍潔」及「毛寶」也獲推薦。譚敦慈則分享 DIY 清潔方法。

不是會員也能用！好市多祭「4免費服務」 業者：1人1次憑券入場

現在免繳會員費也能體驗「好市多」服務！有網友在臉書社團分享，收到一張「非會員免費服務體驗券」，可以邀請非會員的親友入場體驗...

抹茶控瘋掉！全家1甜點網讚「會吃100個」 內餡曝光超療癒

全家便利商店近期推出「抹茶季」，一系列抹茶甜點吸引消費者嘗鮮，尤其以「抹茶QQ蛋糕捲」最受矚目，連不愛抹茶的人都說好吃。

全台瘋搶的甜點要沒了？ 日本LOPIA總座致歉認：庫存只剩一周

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）在台人氣持續攀升，其中一款甜點更是掀起搶購熱潮。不過，近日卻傳出缺貨消息，讓不少消費者擔心買不到。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。