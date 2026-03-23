小北百貨隱藏服務！她帥氣拆袋抽走1包泡麵 2萬網友震驚：不怕吃膩了

台灣人愛吃泡麵，賣場常見大包大包販售，通常只能整包帶走，不過近日有民眾分享，小北百貨竟然可以「拆袋單買」，引發網友熱烈討論。

一名女網友今（23日）在Threads上傳影片，只見她在小北百貨逛到泡麵區時，直接拆開一組5入裝泡麵，從中拿出一包，隨後將外包裝留在原處，畫面中也清楚拍到貨架標示寫著「泡麵皆可拆，單包或單碗販售」。影片曝光11小時就吸引逾2.5萬人按讚、逾800則留言。

網友紛紛表示，「怎麼現在人這麼喜歡把犯罪證據放到網路，喔可以單包販售，沒事」、「正準備要罵，看到後面，喔喔居然可以單賣」、「老闆真聰明，懶得拆的人就會買一整包了，想單買的人還可以幫忙拆，有夠省事」、「我超需要！不然一個口味買3～5包，怕會吃膩」、「之前都沒注意到可以拆開買耶，這樣其實也是不錯啦，店員不用自己拆開上架」、「可以零售真的方便」。

不過，也有部分網友持不同看法，認為即使店家開放拆包販售，消費者仍應留意基本購物禮儀。有網友指出，拆封後不應再將外包裝放回貨架，建議可直接交由店員處理，以免增加店員整理負擔。