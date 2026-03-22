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愚人節不唬人！全黃「統一布布」傳將登場 網喊：這才是我要的布丁

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愚人節不唬人！全黃「統一布布」傳將登場 網喊：這才是我要的布丁

聯合新聞網／ 綜合報導
「統一布丁」曾推出限量翻轉布丁，成為話題。圖／7-ELEVEN提供
「統一布丁」曾推出限量翻轉布丁，成為話題。圖／7-ELEVEN提供

臉書粉專高雄粉Kaohsiungfans 昨（21）日突然發布貼文預告新品，寫下「今年愚人節不愚人，統一布布敲碗成功」，宣布繼話題商品「丁布」後，將再推出全新版本「統一布布」，主打「純雞蛋布丁」，消息一出立刻吸引大批網友關注。

從曝光圖片可見，這次的「統一布布」外觀與過往布丁明顯不同，整體呈現完整金黃色，頂部不再覆蓋經典黑色焦糖層，回歸單一蛋布丁造型，讓不少偏好原味口感的消費者相當期待。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人直呼「這種我就會想買」、「終於有沒焦糖的了」、「這才是我要的布丁」、「感覺不會太甜我可以」，也有人笑說「應該比丁布好吃」、「我是布布派」；不過仍有支持焦糖的網友表示「沒有黑色焦糖我不行」。

事實上，去年的「丁布」同樣源自網路話題。當時 7-ELEVEN 推出「統一翻轉布丁」，將原本比例顛倒，變成焦糖多於布丁本體的設計，因強烈視覺效果被網友戲稱為「丁布」，甚至掀起「布派」與「焦糖派」的討論潮，也有人當時就敲碗希望能推出「布布」。

如今「統一布布」傳出即將登場，不過相關販售資訊尚未由官方正式公布。對此，7-ELEVEN方面目前尚未正面證實相關細節，僅低調回應「敬請期待」，是否真的上市及販售時間、通路等資訊，仍有待官方後續公布。

統一布丁

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