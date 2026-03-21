洗衣機越洗越臭？網推1款清潔劑免浸泡：洗出好多海帶

洗衣機若長時間未清潔，不僅影響洗淨效果，甚至可能讓衣服越洗越臭。一名網友好奇，是否有好用的洗衣槽清潔劑？貼文一出後，釣出大批過來人分享實測經驗。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」詢問，市面上哪一款洗衣槽清潔劑比較好用？希望能找到清潔力強又方便的產品。

貼文一出後，多數網友都推薦「一滴淨」，紛紛表示「推一滴淨！免浸泡，簡直就是懶人福音」、「用過很多品牌，還是覺得一滴淨洗衣槽清潔劑最好用」、「一滴淨洗衣槽免浸泡好用」、「推一滴淨，不用浸泡，一次洗程就洗乾淨」、「前陣子剛買一滴淨的來使用，真的洗出好多海帶出來」、「推薦一滴淨洗衣槽劑，粉狀跟液狀都有用過，效果都很好」。

此外，也有部分網友分享自己愛用的品牌，回應「加倍潔洗衣槽清潔劑，不用浸泡，可以洗出很多海苔」、「毛寶很好用，洗完很乾淨」、「我是用日本雞仔牌」、「我用古寶神奇檸檬洗衣機專用粉，超乾淨的，還有淡淡檸檬香」。

事實上，無毒教母譚敦慈曾在網路節目《健康零距離》，教學清潔洗衣機的方法，可先將洗衣槽內注滿水，並加入漂白水，比例維持在1:1000，靜置一晚，再將水排掉，就能有效達到去污清潔的效果。

本站曾報導，新北市政府環境保護局曾在臉書分享洗衣省電小技巧，包含洗衣前先將衣物浸泡約15分鐘、使用更易溶解的洗衣液、優先選擇冷水洗衣模式，脫水時加一條乾毛巾等，都可縮短洗衣機運轉時間，降低耗電量，減少家庭電費支出。