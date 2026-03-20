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不是會員也能用！好市多祭「4免費服務」 業者：1人1次憑券入場
現在免繳會員費也能體驗「好市多」服務！有網友在臉書社團分享，收到一張「非會員免費服務體驗券」，可以邀請非會員的親友入場體驗，包含光學眼鏡部、聽力中心、輪胎中心、藥局等4大部門。
該名網友在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」發文表示，收到一張由工作人員提供的體驗券，此次開放的體驗內容包含，光學眼鏡部、聽力中心、輪胎中心、藥局等4大部門，可以邀請非會員的親友入場體驗，他好奇詢問大家「是否一張券只能一人使用？」。
根據Ettoday報導，非會員持券即可入場，且「無須會員陪同」，但僅限體驗指定服務，對此台灣好市多則回應，該活動自去年12月3日啟動，採限量發放，發完為止，每張體驗券限1人單次使用，適用於4大部門服務項目，並不適用於一般賣場購物。
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