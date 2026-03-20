快訊

已故作家王浩一愛女病逝 名醫曝姪女生前接種AZ疫苗後罹漸凍症

立委質疑海鯤艦鉚釘沒鎖、排風管水漬？ 顧立雄回應避重就輕

川普當著高市開珍珠港玩笑 東大教授警告：下一步恐連原子彈都敢說

聽新聞
0:00 / 0:00

不是會員也能用！好市多祭「4免費服務」 業者：1人1次憑券入場

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多推出非會員免費服務體驗券。圖／聯合報系資料照片
好市多推出非會員免費服務體驗券。圖／聯合報系資料照片

現在免繳會員費也能體驗「好市多」服務！有網友在臉書社團分享，收到一張「非會員免費服務體驗券」，可以邀請非會員的親友入場體驗，包含光學眼鏡部、聽力中心、輪胎中心、藥局等4大部門。

該名網友在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」發文表示，收到一張由工作人員提供的體驗券，此次開放的體驗內容包含，光學眼鏡部、聽力中心、輪胎中心、藥局等4大部門，可以邀請非會員的親友入場體驗，他好奇詢問大家「是否一張券只能一人使用？」。

根據Ettoday報導，非會員持券即可入場，且「無須會員陪同」，但僅限體驗指定服務，對此台灣好市多則回應，該活動自去年12月3日啟動，採限量發放，發完為止，每張體驗券限1人單次使用，適用於4大部門服務項目，並不適用於一般賣場購物。

好市多

相關新聞

不是會員也能用！好市多祭「4免費服務」 業者：1人1次憑券入場

現在免繳會員費也能體驗「好市多」服務！有網友在臉書社團分享，收到一張「非會員免費服務體驗券」，可以邀請非會員的親友入場體驗...

抹茶控瘋掉！全家1甜點網讚「會吃100個」 內餡曝光超療癒

全家便利商店近期推出「抹茶季」，一系列抹茶甜點吸引消費者嘗鮮，尤其以「抹茶QQ蛋糕捲」最受矚目，連不愛抹茶的人都說好吃。

全台瘋搶的甜點要沒了？ 日本LOPIA總座致歉認：庫存只剩一周

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）在台人氣持續攀升，其中一款甜點更是掀起搶購熱潮。不過，近日卻傳出缺貨消息，讓不少消費者擔心買不到。

好市多驚見超大包洋芋片？他細看傻眼不能吃 網笑：買回去「吃土」

好市多商品種類多樣，有時候還可以找到一些市面上罕見的東西。有網友日前在好市多想買零食，他看到一包很大包的洋芋片，正驚呼份量有夠大的時候，這才發現其實賣的並不是洋芋片，而是種馬鈴薯的土，貼文讓不少人大開眼界。

全聯新上架甜點太驚豔！吃得果乾＋茶香 網讚：女兒一次2條

全聯新推出的「檸檬紅茶蛋糕」受到廣大網友好評，稱其茶香與果乾味道獨特，搭配咖啡或茶都相宜。不少顧客分享食用感想，表示口感綿密、清爽無負擔，成為消費者的新寵。

全家衛生紙「封口設計」被推爆！網友讚貼心：第一張很好抽

抽取式衛生紙可說是台灣家庭、職場辦公室必備的生活用品，最近有網友在社群平台Threads分享全家自有品牌衛生紙的封口設計，引發熱烈討論，網友紛紛回饋不僅開口更好撕取，更大讚第一張很好抽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。