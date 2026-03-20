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抹茶控瘋掉！全家1甜點網讚「會吃100個」 內餡曝光超療癒
全家便利商店近期推出「抹茶季」，一系列抹茶甜點吸引消費者嘗鮮，尤其以「抹茶QQ蛋糕捲」最受矚目，連不愛抹茶的人都說好吃。
有網友在社群平台 Threads 分享吃到「抹茶QQ蛋糕捲」心得，直呼：「抹茶系列我覺得可以跟千層並排甚至更頂尖了！」他形容蛋糕捲外皮QQ彈、包裹薄薄蛋糕，內層是抹茶奶油，中間還有濃郁抹茶奶凍，整體口感不甜，非常驚豔，「我會吃一百個，不枉費去三家全家，連去兩天，全家抹茶季太頂了！」
底下網友熱烈回應表示，「最裡面那個抹茶生巧克力真的超好吃」、「抹茶控要瘋掉」、「不是抹茶人也覺得超好吃」、「看到大家推薦今天也跑去買了，還好架上有最後一個，抹茶味超濃好吃」。
根據全家便利商店臉書粉專介紹「抹茶QQ蛋糕捲」，這款甜點以Q彈抹茶麻糬搭配濃韻抹茶蛋糕，苦甜抹茶鮮奶油再溫柔包覆抹茶生巧克力，層層堆疊出細緻悠長的幸福感。
除了蛋糕捲外，冷藏甜點櫃區還有抹茶蒙布朗布丁、抹茶千層蛋糕、抹茶生巧起司塔、抹茶生甜甜圈等多款選擇。全家也推出優惠活動，3月18日至3月31日止，minimore甜點任兩件享69折優惠，抹茶控不妨趁機搶購。
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