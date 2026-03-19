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全台瘋搶的甜點要沒了？ 日本LOPIA總座致歉認：庫存只剩一周

聯合新聞網／ 綜合報導
日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）在台人氣持續攀升。聯合報系資料照／記者黃羿馨攝影
日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）在台人氣持續攀升。聯合報系資料照／記者黃羿馨攝影

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）在台人氣持續攀升，其中一款甜點更是掀起搶購熱潮。不過，近日卻傳出缺貨消息，讓不少消費者擔心買不到。

樂比亞總經理水元仁志昨（18）日在社群平台Threads發文表示，店內人氣商品提拉米蘇」銷量驚人，甚至可說是目前全台最熱賣的商品之一。不過，由於供應端出現突發狀況，短期內恐面臨斷貨。

他指出，該款提拉米蘇是由歐洲採購團隊歷經多次洽談後，才成功與當地廠商簽下獨家合作，推出後廣受消費者喜愛，銷售表現相當亮眼。

然而，生產端位於義大利的工廠近期發生罷工，已持續約一個月無法正常運作，導致原訂4月的進貨計畫被迫延後。目前全台庫存預估僅能再販售約一周，接下來可能要等到5月才能恢復供貨。

水元仁志也提前向消費者致歉，並表示5月將加大進貨量，預計一次補足平時約3倍的數量，希望能滿足市場需求，請顧客耐心等候。

針對網路上出現「與其他賣場商品相同」的說法，他也澄清，該提拉米蘇為樂比亞與歐洲廠商的獨家合作商品，在台灣並無其他通路販售，呼籲民眾不要誤信相關傳言。

貼文曝光後，不少網友紛紛表示，「好久沒買到了，原來是因為罷工，希望可以5月補貨成功」、「昨天去兩趟巨蛋店、今天又去一次，已經順利買到」、「今天雖然沒買到保冷袋，但快3點時等到補貨，馬上買一盒，天氣熱，真的好吃」、「還好缺貨前一次買了3條，冰起來吃超像冰淇淋，退冷之後口感會更滑順濃郁」、「什麼時候要來新竹啦！吼呦」、「今天去桃園春日店，終於買到了！」

提拉米蘇 消費者 商品 罷工

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