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好市多驚見超大包洋芋片？他細看傻眼不能吃 網笑：買回去「吃土」

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多時常引進一些罕見的進口商品，滿足消費者挖寶的心。圖／聯合報系資料照片
好市多時常引進一些罕見的進口商品，滿足消費者挖寶的心。圖／聯合報系資料照片

好市多商品種類多樣，有時候還可以找到一些市面上罕見的東西。有網友日前在好市多想買零食，他看到一包很大包的洋芋片，正驚呼份量有夠大的時候，這才發現其實賣的並不是洋芋片，而是種馬鈴薯的土，貼文讓不少人大開眼界。

從這名網友在臉書「路上觀察學院」PO出的照片看到，這包外包裝印著洋芋片圖案的產品，上面用英、日文寫著「Potato（馬鈴薯）」的字樣，還掛有日本知名零食品牌的名稱，讓人第一眼認為這就是洋芋片。原PO一開始以為這真的是洋芋片，但分量特別大包而且飽滿，讓他越看越不對勁，仔細一看才發現裡面裝的是種馬鈴薯的土。

貼文引起熱議，不少人認為容易造成誤會，「這誰都會誤會吧」、「寫在那麼上面誰看得到啦？我只看到中間的洋芋片」、「至少也該用整顆馬鈴薯的圖片吧」；還有網友打趣地說，「第一次看到海苔口味的土」、「買回去：果然還是要吃土了」、「自己的洋芋片自己種」、「這包土可以直接收成洋芋片嗎？可以的話我也想買」、「本來想爬文看是那一家的，看起來好好吃又裝很滿」。

Calbee（卡樂比）與日本園藝品牌 ProtoLeaf 合作推出的馬鈴薯專用栽培土，是一種「袋裝種植」的即用型培養土，特色為成分輕盈、清潔、透氣，袋子本身即是花盆，讓新手也能輕鬆在家陽台種植馬鈴薯。

好市多 日本 馬鈴薯 零食

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