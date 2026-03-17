全聯新上架甜點太驚豔！吃得果乾＋茶香 網讚：女兒一次2條

全聯福利中心因時常推出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在全聯買了一款新上市的甜點，與朋友分食後，大家都給出相當高的評價，直呼吃得到果乾與茶香。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期在全聯發現新上架一款「檸檬紅茶蛋糕」，買去和朋友分享，大家一致覺得味道很有特色，不僅吃得到淡淡茶香，還能咬到果乾，搭配咖啡或茶一起都很合適。

貼文一出後，不少買過的網友都大推，「爸媽75歲，他們說很好吃，入口即化，還有茶香和檸檬香氣」、「9歲女兒一次吃2條，真的太好吃了」、「真的好吃，吃得到茶香和檸檬果乾的蛋糕，感覺天然、清爽無負擔」、「CP值很高的蛋糕，結帳時發現2條折價耶！」、「口感綿密，淡淡的檸檬香，連阿母都說紅茶香氣十足，超愛」、「搭得恰恰好、檸檬紅茶就是喜歡」。

事實上，全聯推出過不少好物，本站曾報導，一名網友分享，在全聯購買一款手工甜不辣，只要稍微簡單煎一下，再撒點胡椒鹽就能上桌，口感酥脆到連兒子都相當喜愛。不少買過的網友都大讚好吃，還教學用氣炸鍋或烤箱的方式烹調，能把甜不辣的油逼出來，口感更升級。