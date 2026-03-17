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全家衛生紙「封口設計」被推爆！網友讚貼心：第一張很好抽

聯合新聞網／ 綜合報導
抽取式衛生紙示意圖。圖／ingimage
抽取式衛生紙示意圖。圖／ingimage

抽取式衛生紙可說是台灣家庭、職場辦公室必備的生活用品，最近有網友在社群平台Threads分享全家自有品牌衛生紙的封口設計，引發熱烈討論，網友紛紛回饋不僅開口更好撕取，更大讚第一張很好抽。

原PO上傳影片分享打開抽取式衛生紙的過程，並表示全家的衛生紙在他認知中並非高市占品牌，但其封口設計卻讓使用者感到十分便利，與大多數品牌僅開一道裂口、拆封時常常包裝岔開相比，全家衛生紙的設計明顯更貼心，希望其他家大廠能參考一下。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言分享使用心得。有網友指出，全家衛生紙的代工廠為永豐餘，五月花系列也採用相同設計，因此其他品牌也能參考這個便利封口。也有人補充，「第一張很好抽，不用一直伸進去摸在哪裡」、「開口很貼心，第一張也很貼心，我今天早上拆還專程拍照」。

不過，也有網友提出小抱怨，例如拆封後需丟掉額外封條、衛生紙本身偏薄或質感不佳，表示「紙質真的好差，每次用完都黏手滿臉」、「衛生紙薄到哭，從來沒用過這麼難用的衛生紙」。

整體而言，全家衛生紙的便利封口設計仍獲得多數網友肯定，認為即使拆封後有額外垃圾，也比傳統單裂口包裝更方便抽取。

不少人打開抽取式衛生紙時，都有抽不出來第一張或者容易弄破的經驗。本站曾報導，對於這種困擾，日本紙業公司「浜田紙業株式会社」提供1個小技巧，只要在包裝封口撕開後，用手指在開口處來回按壓多次，讓包裝內部多出一些空間，就可以很順利且完美地抽出第一張衛生紙了。

衛生紙 全家 永豐餘 品牌 全家便利商店

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