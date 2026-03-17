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扛著走超霸氣！好市多賣「1公尺巧克力餅乾」 網笑：老公拿門板回家

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。美聯社
好市多示意圖。美聯社

美式賣場好市多（Costco）向來不乏話題商品，近日就有網友在社群分享一款與哈利波特聯名的巧克力餅乾，因為「長度驚人」掀起討論。原PO笑稱，這可能是自己「人生中買過最長的餅乾」，全長約100公分，扛在肩上走在賣場內「霸氣十足」，引發不少人好奇。

原PO在社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，根據照片可見，這款哈利波特聯名巧克力餅乾外盒細長，整條餅乾長達1公尺，拿著在賣場內相當顯眼。不過他也笑說，雖然外觀看起來很有氣勢，但有個小困擾，就是「拆盒後就裝不回去了」。此外，他也提到，這批商品目前已經賣完，未來是否會再補貨還不確定。

至於口味部分，原PO形容這款屬於歐式餅乾，特色是將整片巧克力黏在餅乾表面，吃起來口感不錯，整體表現「還不錯吃」。

貼文曝光後，也吸引不少曾經購買或看到商品的網友留言分享經驗。有網友表示「汐止還有，昨天有看到，1百多而已」，也有人說「今天去中華店還有很多」、「內湖店今天也還有看到，可以去買」。

還有網友分享購買時的趣事，「很好吃。但當老公拿回家時，我想說：拿片門板要幹嘛？」笑翻不少人；也有人直呼「好吃！拿著這條走超顯眼的」，另有網友補充「整片巧克力放在餅乾上，CP值很高」。

本站近日報導，好市多販售一款兒童梳妝台因為太夯，掀起代購之亂，桃園一名從事網路代購的女子日前到南崁店掃貨，由於當場不准其他客人拿、指全都是她訂的，要求對方「放回去」，一口氣買走66組，因此被肉搜。事後她也道歉，表示現有的網拍代購都會停止，還驚動好市多祭出限購令。

餅乾 賣場 好市多 哈利波特

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