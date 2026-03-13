快訊

經典賽／LiveBP讓隊友打斷2支球棒 大谷翔平重申「應該不會登板」

趁早搶便宜！國泰商務艙91萬惹議 美伊戰爭下機票恐漲30%

王思佳又出事！稱「在杜拜置產」網戳破謊言

聽新聞
0:00 / 0:00

好市多1款日本零食被掃貨 她跟風買超驚豔「一吃停不下來」

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多有不少進口商品深獲好評，常常吸引許多消費者搶購。 聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影
好市多有不少進口商品深獲好評，常常吸引許多消費者搶購。 聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影

好市多的商品相當豐富齊全，常常吸引不少消費者光顧，偶爾還能找到令人滿意的進口物品。有一名女網友發現一款日本知名品牌的千層派餅乾，甜度適中讓她越吃越涮嘴，不少吃過的人也大讚甜而不膩，值得回購。

這名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，昨天（12日）到好市多採購，看到很多人都搶拿日本的不二家千層派，讓她也跟風拿了一包回家品嘗。原PO說自己很常因為吃餅乾讓嘴巴越吃越乾，但這款千層派甜度適中、還有奶油香氣，反而很涮嘴，不會讓嘴巴變乾，而且包裝背面還有留言板可以寫字，情人節用來告白當作送禮非常適合。

貼文引起熱議，不少零食控大力推薦，「因為包裝太可愛買了，結果真的超好吃」、「好吃，結帳的時候，結帳人員眼睛發亮說這『很好吃、哪時候進的？』，問了她同事說最近進的」、「巧克力口味的冰過非常好吃」、「默默的…又吃掉一包了，下周再補貨」、「小小硬脆微甜，好吃，很喜歡」、「每次去日本看到一定會買很多包回來慢慢吃，以後可以在好市多買了」、「這就像縮小版的蝴蝶酥，小包裝吃起來比較不會罪惡」。

今購百科》就介紹這款日本不二家的長銷產品「不二家千層派」，使用富士山天然水製作，香濃奶油內餡，甜而不膩，多層酥脆派皮，吃起來層次分明，而且採用獨立小包裝，方便保存與分享，一大袋570克，售價299元，相當划算。

好市多 餅乾

延伸閱讀

超愛台灣冬菜！日人曝一吃法讚超美味 台灣人集體當機：從沒見過這樣吃

等不及結婚！她「單買整盒喜餅」回家嗑 新人加曝：一定多訂自留

冷凍巧克力草莓驚現「白霜」！網友驚呼：這是草霉還是草莓？

好市多「1罐頭」破百元仍獲好評 老饕大讚好吃：已回購2次

相關新聞

好市多1款日本零食被掃貨 她跟風買超驚豔「一吃停不下來」

好市多的商品相當豐富齊全，常常吸引不少消費者光顧，偶爾還能找到令人滿意的進口物品。有一名女網友發現一款日本知名品牌的千層派餅乾，甜度適中讓她越吃越涮嘴，不少吃過的人也大讚甜而不膩，值得回購。

家長氣炸！好市多掀化妝台之亂 代購掃光擋別人拿「我全包了」遭肉搜

美式賣場好市多，近日推出一款兒童玩具化妝台，其配件齊全細節精緻，價格799元相當實惠，吸引民眾瘋搶。不過卻有人抱怨，有代購業者在賣場將貨品全掃空....

冷凍巧克力草莓驚現「白霜」！網友驚呼：這是草霉還是草莓？

有一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」上分享了一組照片，並發文詢問：「一打開好像發霉還能吃嗎？」引發網友熱烈討論。該網友購買的是「NATURE’S TOUCH 冷凍巧克力裹草莓」，商品產地為加拿大，包裝上標示使用濃郁的牛奶巧克力包覆整顆鮮甜草莓，並強調無添加人工香料。

好市多打烊前隱藏福利！剩食處理方式曝光 「1時間」可免費吃網大讚

好市多對於未售完的食品，透過捐贈食物銀行和社福機構的方式妥善處理，並在閉店前提供試吃，減少食物浪費。此做法獲得網友好評，並引發對企業社會責任的討論。

好市多「1罐頭」破百元仍獲好評 老饕大讚好吃：已回購2次

美式賣場好市多商品量多齊全又豐富，是不少人採購的好去處。有網友日前發現一款鯡魚罐頭，成分很簡單，但價格較一般罐頭高一點，讓他好奇吃起來味道如何？不少品嘗過的人都大讚「好吃」，還有老饕分享各種搭配吃法。

好市多酸種麵包切開變「甜甜圈」 內行人笑瘋：做幾十年沒看過這種奇葩

有一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」上分享了一則貼文，內容提到自己購買的好市多酸種麵包切開後發現內部「中空」，並附上兩張照片。該網友表示：「這次買好市多出的整條酸種麵包，切開來有一半是長這樣，請問你們會退嗎？還是就自己吸收？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。