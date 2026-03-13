好市多1款日本零食被掃貨 她跟風買超驚豔「一吃停不下來」

好市多的商品相當豐富齊全，常常吸引不少消費者光顧，偶爾還能找到令人滿意的進口物品。有一名女網友發現一款日本知名品牌的千層派餅乾，甜度適中讓她越吃越涮嘴，不少吃過的人也大讚甜而不膩，值得回購。

這名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，昨天（12日）到好市多採購，看到很多人都搶拿日本的不二家千層派，讓她也跟風拿了一包回家品嘗。原PO說自己很常因為吃餅乾讓嘴巴越吃越乾，但這款千層派甜度適中、還有奶油香氣，反而很涮嘴，不會讓嘴巴變乾，而且包裝背面還有留言板可以寫字，情人節用來告白當作送禮非常適合。

貼文引起熱議，不少零食控大力推薦，「因為包裝太可愛買了，結果真的超好吃」、「好吃，結帳的時候，結帳人員眼睛發亮說這『很好吃、哪時候進的？』，問了她同事說最近進的」、「巧克力口味的冰過非常好吃」、「默默的…又吃掉一包了，下周再補貨」、「小小硬脆微甜，好吃，很喜歡」、「每次去日本看到一定會買很多包回來慢慢吃，以後可以在好市多買了」、「這就像縮小版的蝴蝶酥，小包裝吃起來比較不會罪惡」。

《今購百科》就介紹這款日本不二家的長銷產品「不二家千層派」，使用富士山天然水製作，香濃奶油內餡，甜而不膩，多層酥脆派皮，吃起來層次分明，而且採用獨立小包裝，方便保存與分享，一大袋570克，售價299元，相當划算。