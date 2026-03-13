家長氣炸！好市多掀化妝台之亂 代購掃光擋別人拿「我全包了」遭肉搜

美式賣場好市多，近日推出一款兒童玩具化妝台，其配件齊全細節精緻，價格799元相當實惠，吸引民眾瘋搶。不過卻有人抱怨，有代購業者在賣場將貨品全掃空，甚至尚未結帳前，還不准其他顧客拿，貼文一出引發眾怒。

網友在Threads發文表示，好市多南崁店有代購業者，將兒童玩具化妝台的現貨全放進購物車內，且尚未結帳就說「全部都她的」，並阻擋別人拿取，連她手中已經拿一盒了，也被對方示意要她放下，讓她氣炸「妳東西還沒上車結帳，我就是要拿！」。原po透露，當天也有其他家庭想購買，但也因為被代購掃光，只好失望的跟約2~3歲的女兒說「賣完了…沒有了」。

文章曝光，網友們怒批，「好市多沒限購，你想買多少都是你家的事，但不要在店員補貨途中直接攔截整輛貨車好嗎」、「各憑本事搶幾盒啊~憑什麼命令人不准拿」、「支持現場直接拿走，反正她又還沒付錢」。也有不少人認為，好市多應該限制購買數量，不然許多會員都買不到。

據了解，該化妝台是來自德國的木製玩具，有抽屜、燈鏡和互動式吹風機，以及配件齊全仿真化妝品組，細節精緻手感好，讓孩子在玩樂時能身歷其境，因此成為家長圈討論度高的夯品。好市多販售799元，目前在網購平台上已被喊價至1100以上，讓許多人直搖頭「真的黃牛無誤」。

而該名掃貨代購也遭網友肉搜，發現她除了做代購外，家中也有開烤鴨店、海產店，便紛紛湧入google評論刷1星負評抵制。事後原po補充，發文後南崁店客服已主動與她聯繫，對方表示會與總公司討論這個問題。