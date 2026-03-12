冷凍巧克力草莓驚現「白霜」！網友驚呼：這是草霉還是草莓？

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多(Costco)。美聯社
有一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」上分享了一組照片，並發文詢問：「一打開好像發霉還能吃嗎？」引發網友熱烈討論。該網友購買的是「NATURE’S TOUCH 冷凍巧克力草莓」，商品產地為加拿大，包裝上標示使用濃郁的牛奶巧克力包覆整顆鮮甜草莓，並強調無添加人工香料。

從照片中可以看到，這款冷凍巧克力草莓外觀似乎出現白色斑點，讓許多網友懷疑是否已經發霉。留言區瞬間湧入大量回應，部分網友表示：「發霉了！退貨啦」、「別吃，已經長毛了！」、「這你還敢吃啊！會生病吧」、「不要吃，真發霉，黴很毒」、「這肯定不能吃了吧」。也有網友指出：「我有買過，不是這個色，正常是像他包裝上的巧克力色」、「我買的不是這樣的，退貨比較保險」。

有網友提出疑問：「這個好像是冷藏還是冷凍的，有放冰箱嗎？」並猜測可能是「冰壞掉了！」此外，也有少數網友分享類似經驗：「我也買到一樣狀況的」、「我也有這樣的情形，已經吃第二包了」。另有網友幽默表示：「是草『霉』啊！有啥問題？」、「自己不吃 但是一定要請朋友吃」。

針對此情況，有網友提供專業解釋，認為照片中的白色斑點可能是巧克力表面「起霜」現象。指出巧克力起霜分為脂霜和糖霜，脂霜是油脂浮出，糖霜是糖分結晶，主要因保存不當或潮濕環境造成，影響外觀與口感，但不影響食用安全。該網友表示：「有疑問不敢吃，還是退好市多就好喔！」

