好市多打烊前隱藏福利！剩食處理方式曝光 「1時間」可免費吃網大讚

近期關於大賣場未售完食品的處理方式，在網路上掀起討論熱潮。有網友於社群平台分享，知名美式賣場好市多對於即將下架或未售出的食品，會透過捐贈食物銀行及社福機構等方式妥善利用，部分門市也會在打烊前提供試吃，盼減少食物浪費，同時提升民眾對珍惜資源的意識。相關做法曝光後，引發不少網友好評，紛紛表示此舉兼顧公益與環保理念，直呼「友善處理值得肯定」。

一名網友近日在臉書社團「Costco好市多商品消費心得分享區」發文表示，自己過去曾在其他大賣場打工，當時對於需要下架的熟食與烘焙商品，基於食品安全考量，多半會直接報廢處理，因此原以為各大賣場作法皆相同。未料得知好市多將部分尚未過期、符合食安標準的食品轉作公益用途，讓她感到相當意外，也認為只要在確保安全無虞的前提下，提高食物周轉與再利用率，對減少浪費而言都是正向作法。

該名網友進一步指出，好市多在處理剩餘食品方面，主要透過與全球食物銀行組織合作，例如「Feeding America」，將仍可食用的烘焙商品與生鮮食品捐贈給慈善機構，提供有需要的族群。在台灣門市方面，則採取於閉店前提供試吃的方式，讓消費者品嚐壽司、烘焙品等即將下架商品，不僅提升食品利用率，也有效減少剩食產生，兼顧環保與公益理念。

貼文一出，立刻引發網友們的討論，「我也是超喜歡好市多麵包，但常常吃不完」、「當然是直接丟掉，連員工都不能拿回家，試吃都是現做的，也不可能是即期品，讓客人吃壞身體賠不起啊」、「在台灣生鮮食品會變成廚餘，不會給員工也不會給任何的食物銀行，畢竟吃出問題的成本遠比食物銷毀高太多了」、「這種大企業更要加強這方面的處理，不然淘汰的量都很驚人」、「這樣真的好過直接丟掉」、「這做法真的不錯，值得嘉許」。

此外，更有一部分的人分享許多賣場的處理方式，「台灣很多零售業會捐給食物銀行，但也有超商或是大賣場直接報廢」、「以前在家樂福上班，麵包也會有人來收」、「不只有好市多有剩食問題，便利商店、超市等等全台每天有很多麵包要報廢」、「有些會給食物銀行」、「十多年前在好市多肉品部，當天到期的會變成當天試吃品，但也不可能都拿來當試吃品，更多的是直接報廢」。