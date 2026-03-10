快訊

好市多「1罐頭」破百元仍獲好評 老饕大讚好吃：已回購2次

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多商品豐富，是許多人採購的好去處。圖／好市多提供

美式賣場好市多商品量多齊全又豐富，是不少人採購的好去處。有網友日前發現一款鯡魚罐頭，成分很簡單，但價格較一般罐頭高一點，讓他好奇吃起來味道如何？不少品嘗過的人都大讚「好吃」，還有老饕分享各種搭配吃法。

從這名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出的照片看到，這款辣味油漬鯡魚罐頭一組4罐，每罐120公克，售價439元，平均一罐109.75元。好市多官網標示這款罐頭的原產地是拉脫維亞，成分僅有鯡魚、橄欖油、食鹽、辣椒，成分簡單，沒有其他添加物，打開就可以立即食用，口感鮮嫩紮實，微辣且開胃，可搭配麵包或入菜，是居家常備的食品。

不少吃過的人都紛紛稱讚，「蠻好吃的，可以夾饅頭當鹹抹醬用」、「好吃，就像一般魚罐頭」、「我直接配飯吃已經好吃的很」、「是好吃的，但不夠鹹要加工調味一下更棒」、「已經回購兩次了」、「去年在法國好市多買過，上周在汐止好市多看到，立馬拿一組」、「很好吃，它是油漬魚沒有加鹽，可以自己調喜歡的味道」、「我覺得不錯吃，但需要額外加工，不建議直接吃」。

還有老饕分享各種吃法，「配粥很好吃」、「這個不是臭的那種，這個適合做義大利料理」、「感覺炒義大利麵不錯」、「弄沙拉很好吃」、「這個很好吃，可以配酸黃瓜乳酪醬跟麵包一起吃」、「可以搭配法棍來片番茄切片」、「加洋蔥絲，擠點檸檬汁（或換成柚子醋）就是一道好開胃菜」、「加點洋蔥口味不錯，配麵包或麥片粥，單吃非常普通」。

但也有人不喜歡，「我吃過原味，超油超鹹」、「不會辣，蠻油的，味道見仁見智」、「除了油味，我吃不出特別的地方」、「這這沒有什麼鹹味，只有油的味道，說不上好吃也說不上難吃，沒有魚的味道但有點腥」。

