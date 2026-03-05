好市多酸種麵包切開變「甜甜圈」 內行人笑瘋：做幾十年沒看過這種奇葩

有一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」上分享了一則貼文，內容提到自己購買的好市多酸種麵包切開後發現內部「中空」，並附上兩張照片。該網友表示：「這次買好市多出的整條酸種麵包，切開來有一半是長這樣，請問你們會退嗎？還是就自己吸收？」

從照片中可以看到，麵包切片內部氣孔極大，呈現中空狀態，甚至讓人聯想到被咬過的模樣，讓該網友感到疑惑。貼文一出，迅速引發網友熱議。

針對該網友的提問，不少人表示這屬於正常現象。一位網友留言：「麵團都是秤重的，氣室大小並不會改變重量。」另一位網友則指出：「重量標示正確，吃起來東西沒壞就是正常的了。」也有烘焙經驗豐富的網友分享：「我自己做麵包幾十年從未出過這種奇葩，要是我還是會吃掉啦。」

然而，也有網友認為這樣的氣孔大小實在過於誇張。一名網友直言：「歐包有氣孔是正常的，但是這氣孔太大了，可我還是吃掉，不會退。」另一人則幽默地表示：「我第一次買的時候很正常，第二次買跟你一樣，洞超大，全家笑瘋。我們覺得一樣可以吃，就沒退了。」

針對是否應該退貨的問題，網友意見分歧。一部分人認為這是商品特性，不需過度苛責：「本來就長這樣是要退什麼，你以為是實心的？」也有網友拿其他商品打趣：「我買洋芋片裡面也都是空氣，我也沒退。」