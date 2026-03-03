快訊

全聯新上架1神物 消費者直呼感動：單身者福音

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己平時很少下廚，近期在全聯意外發現有販售「辛香料組合包」，內含蔥、薑、蒜、辣椒，讓她大讚超感動。示意圖／本報系資料庫
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名女網友分享，自己平時很少下廚，近期在全聯意外發現有販售「辛香料組合包」，內含蔥、薑、蒜、辣椒，讓她大讚超感動。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，每次想煮菜都會糾結辛香料該各買多少量才合適，常常擔心買太多放到壞掉，或買太少又不夠用，沒想到全聯有販售「辛香料組合包」，能搞定基本調味需求，讓她直呼「看到這真的快哭了」。

貼文一出後，不少網友都表示「好棒！這是單身者，也是獨居人的福音啊」、「我很常買，覺得很方便」、「好適合獨居料理生活」、「太貼心了，有時候真的只是想煮一人份，這很適合」、「根本是家庭主婦救星」、「我買過，價格不便宜，但方便」、「確實適合久久下廚的設計，不浪費」、「廚房四寶」。

本站還曾報導，一名網友分享，近期在全聯採買時，發現貨架上出現「電子價卡」，讓他驚呼「全聯的價牌會動了！」。對此，不少網友都大讚「有科技超市的感覺，店員也省事換標籤」、「突然好像發現什麼新大陸」、「這是如何辦到的？太厲害了」。

