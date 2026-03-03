全聯新上架1神物 消費者直呼感動：單身者福音

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文抱怨，直言自己在中和店購買的「韓式辣炒年糕&紫菜捲套餐」是她吃過好市多最難吃的食物，甚至用「超級！無敵！難吃！」來形容，並表示年糕軟爛得不可思議，紫菜捲口感奇怪、不酥且像蒟蒻，底部還出現甜不辣，讓她感到相當失望。她更呼籲好市多應該好好改良套餐或直接下架此商品。

2026-02-26 10:51