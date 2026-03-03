快訊

一年最快樂時光！他在好市多結帳「整單0元」 內行揭免單密技

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期在好市多購物時，結帳金額破千元，全數以之前消費累積的「好多金」進行折抵，直接變成0元購物。聯合報系資料照片／記者魯永明攝影
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多購物時，結帳金額破千元，全數以之前消費累積的「好多金」進行折抵，直接變成0元購物。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，自己每年約累積1-2000元好多金，會選擇一次折抵使用，近期在好市多購買孩子喜歡的零食，包含開心果、辛拉麵等商品，總金額1440元，全數以好多金折抵，等於「整車免單」，讓他直呼是「每年最快樂的時刻」。

貼文一出後，不少會員都表示「我的年前就被全部折完了，好像也是1000多」、「過年大採購的時候一次扣掉3000多，蠻有感的」、「真的要一次扣才有感」、「我們家就是回饋超過1萬的，這次過年大採購結帳才花不到1000」、「如果你是黑鑽卡，連信用卡福利一起扣會更爽」、「之前失算了，忘了跟員工說不要扣，因為我也想玩0元購」、「比起每次折一點點，一次折抵最有成就感」。

本站曾報導，一名網友分享，在好市多消費使用好多金折抵時，不應全部折抵掉，因全額折抵的話，0元發票即使中獎也無法兌獎，認為至少要留1元付款。對此，不少人驚呼「已經折了才想到+1」、「我上次升等黑鑽卡就是忘記這件事，結果真的中獎無法領獎」、「我也是忘了，殘念」、「 之前MOMO開出千萬中獎發票就真的是0元」。

網友在好市多購物時，使用累積的「好多金」折抵1440元，成功實現整單0元結帳，引發熱議。會員們分享各自的回饋經驗，強調一次性折抵的滿足感。然而，部分網友提醒全額折抵會影響中獎發票的兌獎。

