在好市多消費被多刷一筆！10年資深會員示警：真的會發生

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多消費，發現一項商品被重複多刷一次，直言「永遠不要以為不會發生在自己身上」。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，過去總覺得重複結帳這種事與自己無關，直到近期去好市多消費後檢視購物明細，才發現239元的蔬菜餅乾被多刷一筆，坦言當了10幾年會員，今年才開始養成結帳後核對的習慣，沒想到還真的抓到錯誤，提醒大家結帳後一定要仔細核對明細。

貼文一出後，不少會員都表示「我也是，要重新坐電梯回去結帳一次」、「上禮拜2罐1組的鮮奶，6罐被刷了6組」、「本來也不會看，有一次被多刷，後來都會看一下」、「有遇見一次一件商品刷二次，之後都會核對一下」、「我遇過買狗飼料，那麼一大包還能被刷兩次，還要跑回去退款的烏龍」、「付完帳，第一件事就是對明細表」、「要養成結完帳馬上對一下明細的習慣，去哪都一樣」。

不過，也有部分網友留言緩頰，指出「工作人員忙碌，多少會有出錯，所以才要養成好習慣，不論在哪裡消費都應該核對明細」、「只要是人工都一定會有出錯的時候」、「他們每天結帳幾百人，人不是機器，難免的，回去刷退就好」。

若在國外好市多被多刷款項，一樣也有解方！本站曾報導，一名網友日前在沖繩好市多購物，不慎多刷4000元，事後得知可以在台灣任一間好市多刷退，讓他大讚「真心覺得辦好市多會員很划算」。

此外，也有網友分享，好市多聯名卡改為台北富邦銀行發行後，某次收到帳單發現多出一筆800元卡費，原以為是好市多會費所以乖乖繳錢，後來得知是富邦銀行舊卡卡費，讓他傻眼喊「真的是扯到爆！」。對此，不少網友都苦勸「帳單內容一定要看」、「還是要養成對帳的習慣」、「不認真對帳，真的不行」。

