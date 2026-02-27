快訊

高雄好市多工地傳工安意外！2工人地下室施工 疑吸沼氣不適急送醫

美國開始調查撤銷中國最惠國待遇的影響 可能提高中國關稅

好市多祕魯黑葡萄甜度爆表 老饕曝內行吃法：搭1物超清爽

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影
好市多。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影

美式賣場好市多商品種類多樣又齊全，常吸引不少人消費採購。有網友透露日前買到一款「祕魯黑葡萄」，甜度爆表，讓他提醒想嘗鮮的人千萬別吃太多，不少品嘗過的老饕大讚又甜又香。

這名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」分享這款祕魯黑葡萄，一盒要價190元，吃了一口卻讓他驚呼「媽呀！甜到會咋丟欸（嚇到）」。他說這款黑葡萄跟綠色葡萄味道不太一樣，價格沒有很貴，偶爾嘗鮮還可以，但有血糖問題的朋友千萬不要買，也別一次吃太多，以免對身體造成負擔。

不少吃過的人都大讚，「網路上說有荔枝味，我買回去吃真的有誒」、「非常好吃！這個很甜，但是也很香，有幾顆還有點酒香味（不是過熟喔），是完熟的感覺，超讚」、「試吃過覺得香氣特別又不貴，立馬來一盒」、「真的便宜又好吃，家人搶著去買」、「其實蠻好吃的，比起市面上有些假麝香葡萄更好吃」。

還有老饕建議夏天可以冰凍起來，變成葡萄冰球，口感會更好吃，也有網友選擇搭配無糖優格，酸甜滋味融合在一起吃起來更清爽。

好市多 優格

延伸閱讀

好市多買MacBook「閒置過保固」想退貨 網傻眼：難怪會員費要漲

好市多熱銷美食翻車！網友集體吐槽：這輩子吃過最難吃的套餐

好市多開賣南霸天手搖店「1神飲」瓶裝版！一票人狂推：冰過更讚

14間打贏300間！他問「家樂福為何輸好市多」？兩派網友掀論戰

相關新聞

好市多祕魯黑葡萄甜度爆表 老饕曝內行吃法：搭1物超清爽

美式賣場好市多商品種類多樣又齊全，常吸引不少人消費採購。有網友透露日前買到一款「祕魯黑葡萄」，甜度爆表，讓他提醒想嘗鮮的人千萬別吃太多，不少品嘗過的老饕大讚又甜又香。

好市多買MacBook「閒置過保固」想退貨 網傻眼：難怪會員費要漲

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發表了一則貼文，詢問是否能退回已購買的MacBook，引發大量討論與熱議。

好市多熱銷美食翻車！網友集體吐槽：這輩子吃過最難吃的套餐

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文抱怨，直言自己在中和店購買的「韓式辣炒年糕&紫菜捲套餐」是她吃過好市多最難吃的食物，甚至用「超級！無敵！難吃！」來形容，並表示年糕軟爛得不可思議，紫菜捲口感奇怪、不酥且像蒟蒻，底部還出現甜不辣，讓她感到相當失望。她更呼籲好市多應該好好改良套餐或直接下架此商品。

好市多開賣南霸天手搖店「1神飲」瓶裝版！一票人狂推：冰過更讚

有「南霸天」之稱的手搖飲品牌在中南部擁有高人氣。近日有網友分享，只要南下看到門市，幾乎都會固定點上一杯無糖微冰的「山楂烏龍」，沒想到...

在好市多竟買到「空心泡芙」 一票會員認證：分店品質不一

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名女網友分享，過年期間在好市多購買兩次泡芙，一次在台南店，餡料飽滿會爆漿，另一次在高雄店，裡頭卻是「空心」泡芙，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多限時促銷！一款「4層衛生紙」現折230元 大票會員讚：一張就夠用

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期發現「4層衛生紙」透過線上訂購，可以現折230元，讓他直呼超划算。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。