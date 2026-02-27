好市多祕魯黑葡萄甜度爆表 老饕曝內行吃法：搭1物超清爽
美式賣場好市多商品種類多樣又齊全，常吸引不少人消費採購。有網友透露日前買到一款「祕魯黑葡萄」，甜度爆表，讓他提醒想嘗鮮的人千萬別吃太多，不少品嘗過的老饕大讚又甜又香。
這名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」分享這款祕魯黑葡萄，一盒要價190元，吃了一口卻讓他驚呼「媽呀！甜到會咋丟欸（嚇到）」。他說這款黑葡萄跟綠色葡萄味道不太一樣，價格沒有很貴，偶爾嘗鮮還可以，但有血糖問題的朋友千萬不要買，也別一次吃太多，以免對身體造成負擔。
不少吃過的人都大讚，「網路上說有荔枝味，我買回去吃真的有誒」、「非常好吃！這個很甜，但是也很香，有幾顆還有點酒香味（不是過熟喔），是完熟的感覺，超讚」、「試吃過覺得香氣特別又不貴，立馬來一盒」、「真的便宜又好吃，家人搶著去買」、「其實蠻好吃的，比起市面上有些假麝香葡萄更好吃」。
還有老饕建議夏天可以冰凍起來，變成葡萄冰球，口感會更好吃，也有網友選擇搭配無糖優格，酸甜滋味融合在一起吃起來更清爽。
