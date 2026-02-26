好市多買MacBook「閒置過保固」想退貨 網傻眼：難怪會員費要漲

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」提出一則關於退貨的問題，內容圍繞他購買的MacBook是否能退貨，瞬間引發網友熱烈討論。該網友表示，由於操作習慣與過去不同，導致這台MacBook閒置許久，想了解是否能在超過退貨期限後申請退回，引來網友各種意見。

貼文一出，立刻引發大量網友留言。有網友直言：「這臉皮得多厚啊」、「怎麼敢問這種問題」，甚至有人戲稱：「難怪會員費要漲，就是因為有這種人。」

雖然大部分留言充滿吐槽意味，但也有部分網友提供了建設性建議。一位網友指出：「退貨規則是3C用品90天，現在延伸到『電器用品』也是90天。」另有網友建議該名提問者：「如果真的用不慣，可以考慮在蝦皮或3C商品社團轉售，會比退貨更合理。」

此外，也有人鼓勵提問者嘗試適應MacBook的操作系統。一位網友分享自身經驗：「我之前也是買了一年都用不習慣，但是慢慢接觸使用，你會發現超好用，做報告非常非常快。」另一位則表示：「習慣之後你會很愛它的，Mac一台都可以活超久。」

根據好市多的退貨政策，針對電器類產品，包括電視、不含視訊盒的顯示器、投影機、大型家電、電腦、平板電腦、智慧型穿戴設備、相機、飛行攝影機（空拍機）、攝錄影設備、MP3播放器及手機等，顧客需於收到商品起90天內辦理退貨，超過期限無法受理。