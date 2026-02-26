好市多熱銷美食翻車！網友集體吐槽：這輩子吃過最難吃的套餐

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文抱怨，直言自己在中和店購買的「韓式辣炒年糕&紫菜捲套餐」是她吃過好市多最難吃的食物，甚至用「超級！無敵！難吃！」來形容，並表示年糕軟爛得不可思議，紫菜捲口感奇怪、不酥且像蒟蒻，底部還出現甜不辣，讓她感到相當失望。她更呼籲好市多應該好好改良套餐或直接下架此商品。

根據《今購百科》資訊，好市多外賣區販售的「韓式辣炒年糕&紫菜捲」套餐，一份99元。

貼文一出，立刻引來大批網友熱烈討論，許多人紛紛留言表示認同，並分享自己「踩雷」的經驗。一位網友表示：「好市多的辣炒年糕是我這輩子吃過最難吃的辣炒年糕」，還有人提到：「年前特價79元的時候也買來雷一次，真心不騙，裡面最好吃的是那顆水煮蛋」。更有網友直言：「年糕硬味而無味，醬完全和年糕分離，餵狗都嫌難吃！」、「真的超難吃…年糕軟爛到超無言」、「吃過一次懷疑人生，想說為什麼這種東西可以存在」。

然而，也有少數網友持不同看法。有留言指出：「我的味覺怎麼了？！我覺得紫菜捲好好吃⋯⋯」、「我吃到的年糕很Q，紫菜捲微爛，特價試試口味還行」，甚至有人表示原本想試試看，但看到這麼多負評後有點打退堂鼓。