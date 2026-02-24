好市多開賣南霸天手搖店「1神飲」瓶裝版！一票人狂推：冰過更讚

有「南霸天」之稱的手搖飲品牌「茶之魔手」，在中南部擁有高人氣。近日有網友分享，只要南下看到門市，幾乎都會固定點上一杯無糖微冰的「山楂烏龍」，沒想到近期在美式賣場好市多發現推出寶特瓶版本，讓他直呼驚喜，並在網路上好奇詢問口感如何，貼文曝光後隨即引發大批討論。

一名網友近日在社群平台Threads發文分享，自己每回到中南部，只要遇見茶之魔手門市，幾乎都會固定點上一杯無糖微冰的「山楂烏龍」，直呼是多年來的心頭好，如今意外發現該品項竟以寶特瓶形式在好市多上架，讓他相當驚喜，忍不住好奇詢問「現在竟然出寶特瓶裝，有人喝過了嗎」？從他附上的照片可見，商品標示為「茶之魔手山楂風味烏龍」，單瓶容量590毫升，每箱24入，售價599元。

貼文曝光後迅速引發討論，不少網友分享實際飲用心得，直呼「冰過非常好喝」、「超級好喝」、「超推，一定要加冰塊」、「如果之後有再到茶魔的話，推薦梅子伯爵和烏梅伯爵，無糖就可以，不然會太甜」、「之後超商不知道會不會有」、「不是會員沒辦法買」、「我買過，還不錯」、「很甜，但加冰塊很好喝」、「跟手搖的程度很像，跟微糖比甜一點也沒那麼酸，可以狂買」、「好市多比門市賣得還便宜，我買2次，好喝極了」、「冰過超級解膩！很好喝，我大推」。

也有人表示曾在爭鮮或部分超商看過販售，口感表現不俗，「還是門市買的好喝」、「工業區有些販賣機看得到」、「茶魔的店裡我有看過有賣保特瓶的山楂烏龍」、「在爭鮮買過，很好喝」、「部份全家有賣我超愛，買到店員都認得我了，很好喝加冰塊還原度更高！」、「之前曾經在全家賣過但不是每間都有」。

不過，也有消費者點出甜度偏高的問題，指出單瓶含糖量達50公克，坦言「跟店裡的味道不太一樣，我沒喝完就倒掉了」、「這不是無糖」、「甜到喝不完」、「個人覺得偏甜」、「喝無糖的人覺得太甜」，甚至形容甜度驚人，提醒想嘗試的民眾需留意糖分攝取。