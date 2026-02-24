快訊

中工經營權之爭白熱化…寶佳加碼持股 最後過戶日前目標拉至25%

聽新聞
0:00 / 0:00

好市多開賣南霸天手搖店「1神飲」瓶裝版！一票人狂推：冰過更讚

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友分享，只要南下看到「茶之魔手」的門市，幾乎都會固定點上一杯無糖微冰的「山楂烏龍」，沒想到近期在美式賣場好市多發現推出寶特瓶版本。圖／聯合報系資料照
近日有網友分享，只要南下看到「茶之魔手」的門市，幾乎都會固定點上一杯無糖微冰的「山楂烏龍」，沒想到近期在美式賣場好市多發現推出寶特瓶版本。圖／聯合報系資料照

有「南霸天」之稱的手搖飲品牌「茶之魔手」，在中南部擁有高人氣。近日有網友分享，只要南下看到門市，幾乎都會固定點上一杯無糖微冰的「山楂烏龍」，沒想到近期在美式賣場好市多發現推出寶特瓶版本，讓他直呼驚喜，並在網路上好奇詢問口感如何，貼文曝光後隨即引發大批討論。

一名網友近日在社群平台Threads發文分享，自己每回到中南部，只要遇見茶之魔手門市，幾乎都會固定點上一杯無糖微冰的「山楂烏龍」，直呼是多年來的心頭好，如今意外發現該品項竟以寶特瓶形式在好市多上架，讓他相當驚喜，忍不住好奇詢問「現在竟然出寶特瓶裝，有人喝過了嗎」？從他附上的照片可見，商品標示為「茶之魔手山楂風味烏龍」，單瓶容量590毫升，每箱24入，售價599元。

貼文曝光後迅速引發討論，不少網友分享實際飲用心得，直呼「冰過非常好喝」、「超級好喝」、「超推，一定要加冰塊」、「如果之後有再到茶魔的話，推薦梅子伯爵和烏梅伯爵，無糖就可以，不然會太甜」、「之後超商不知道會不會有」、「不是會員沒辦法買」、「我買過，還不錯」、「很甜，但加冰塊很好喝」、「跟手搖的程度很像，跟微糖比甜一點也沒那麼酸，可以狂買」、「好市多比門市賣得還便宜，我買2次，好喝極了」、「冰過超級解膩！很好喝，我大推」。

也有人表示曾在爭鮮或部分超商看過販售，口感表現不俗，「還是門市買的好喝」、「工業區有些販賣機看得到」、「茶魔的店裡我有看過有賣保特瓶的山楂烏龍」、「在爭鮮買過，很好喝」、「部份全家有賣我超愛，買到店員都認得我了，很好喝加冰塊還原度更高！」、「之前曾經在全家賣過但不是每間都有」。

不過，也有消費者點出甜度偏高的問題，指出單瓶含糖量達50公克，坦言「跟店裡的味道不太一樣，我沒喝完就倒掉了」、「這不是無糖」、「甜到喝不完」、「個人覺得偏甜」、「喝無糖的人覺得太甜」，甚至形容甜度驚人，提醒想嘗試的民眾需留意糖分攝取。

茶之魔手門市外觀照。圖／聯合報系資料照片
茶之魔手門市外觀照。圖／聯合報系資料照片

好市多 茶之魔手 手搖飲 味道 販賣機 賣場 超商 冰塊 含糖量 消費者

相關新聞

好市多開賣南霸天手搖店「1神飲」瓶裝版！一票人狂推：冰過更讚

有「南霸天」之稱的手搖飲品牌在中南部擁有高人氣。近日有網友分享，只要南下看到門市，幾乎都會固定點上一杯無糖微冰的「山楂烏龍」，沒想到...

在好市多竟買到「空心泡芙」 一票會員認證：分店品質不一

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名女網友分享，過年期間在好市多購買兩次泡芙，一次在台南店，餡料飽滿會爆漿，另一次在高雄店，裡頭卻是「空心」泡芙，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多限時促銷！一款「4層衛生紙」現折230元 大票會員讚：一張就夠用

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期發現「4層衛生紙」透過線上訂購，可以現折230元，讓他直呼超划算。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多價格牌符號密碼解密！「冷知識」引熱議 網驚呼：終於看懂了耶！

有一名女網友在社群平台「Threads」上分享了一組照片與貼文，揭露了好市多價格牌上的符號密碼，迅速引發網友熱議。她在貼文中提到，「好市多價格牌符號密碼！！最近剛學到的冷知識，以後可以認這些+號的去找東西買了。+號：人氣商品，賣完還會補貨；^號：觀察中，可能賣得不太好；#號：銷量還需要多觀察；*號：季節性商品或出清商品。」

好市多新上架1款休閒運動鞋！大票會員搬貨：好看超搶手

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名女網友分享，近期在好市多看到一款「休閒運動鞋」，白色的外型讓她大讚很好看。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多這款「洗衣球」洗淨力超強 網讚：連油垢都能去

美式賣場好市多（Costco）販售各式清潔用品，近日就有網友分享，日本熱銷的A牌洗衣球洗淨力驚人，但實際使用上其實不知道要丟幾顆才剛好。相關討論曝光後，內行網友紛紛分享自身經驗，甚至透露這款洗衣球不只洗衣服，連廚房排風扇的重油污都能處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。