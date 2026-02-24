快訊

美政府早警告！紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

拖吊10公里要10萬！蔣萬安怒轟「趁火打劫」 下令嚴查惡霸行為

立法院「喬王」走進歷史灰燼 柯建銘落馬敗在這2字

聽新聞
0:00 / 0:00

在好市多竟買到「空心泡芙」 一票會員認證：分店品質不一

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照片
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照片

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名女網友分享，過年期間在好市多購買兩次泡芙，一次在台南店，餡料飽滿會爆漿，另一次在高雄店，裡頭卻是「空心」泡芙，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，除夕在台南好市多買了兩盒泡芙，全都是滿滿的餡料，甚至一口咬下去，右邊餡料會從左邊爆出來，初二回娘家去了高雄大順店，也購買了一盒泡芙，但裡頭卻只有一半的餡料，甚至還只有一口的，讓她直呼「超級扯」。

貼文一出後，不少會員都表示「內湖店初三買一樣+1」、「初二在內湖買的也是一樣只有一半」、「大順+1，也是1/3有醬」、「原來裡面是應該要滿滿的內餡啊！高雄大順我買了兩次都是不正常的」、「我買過榴槤的也是沒什麼餡料，我還以為都是這樣！」、「高雄大順不意外，牛肉捲常常是空包彈」、「品質不良就該退貨客訴，才會改善，否則只會變本加厲」、「下次如果要買，挑重一點的」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「天啊，這種我最愛了，希望是賣餡少的」、「我反而想吃泡芙的皮，不喜歡餡料」、「很久以前吃過，當時餡很多很甜爆漿弄得髒髒的，不喜歡餡太多太甜」。

本站曾報導，一名網友分享，好市多全台僅14間分店，卻創下約1400億元年營收；反觀家樂福量販加超市超過300間，年營收約840億元，好奇家樂福為何輸給好市多？不少網友都點出好市多的優勢，像是「黑五在好市多隨便買個電器，就賺1-2年的會費了」、「無條件退貨，開過用過都可退」、「商用來說Costco是真的比較划算」，可見好市多還是有不少支持者。

好市多 過年

延伸閱讀

好市多這款「洗衣球」洗淨力超強 網讚：連油垢都能去

14間打贏300間！他問「家樂福為何輸好市多」？兩派網友掀論戰

好市多限時促銷！一款「4層衛生紙」現折230元 大票會員讚：一張就夠用

好市多新上架1款休閒運動鞋！大票會員搬貨：好看超搶手

相關新聞

在好市多竟買到「空心泡芙」 一票會員認證：分店品質不一

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名女網友分享，過年期間在好市多購買兩次泡芙，一次在台南店，餡料飽滿會爆漿，另一次在高雄店，裡頭卻是「空心」泡芙，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多限時促銷！一款「4層衛生紙」現折230元 大票會員讚：一張就夠用

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期發現「4層衛生紙」透過線上訂購，可以現折230元，讓他直呼超划算。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多價格牌符號密碼解密！「冷知識」引熱議 網驚呼：終於看懂了耶！

有一名女網友在社群平台「Threads」上分享了一組照片與貼文，揭露了好市多價格牌上的符號密碼，迅速引發網友熱議。她在貼文中提到，「好市多價格牌符號密碼！！最近剛學到的冷知識，以後可以認這些+號的去找東西買了。+號：人氣商品，賣完還會補貨；^號：觀察中，可能賣得不太好；#號：銷量還需要多觀察；*號：季節性商品或出清商品。」

好市多新上架1款休閒運動鞋！大票會員搬貨：好看超搶手

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名女網友分享，近期在好市多看到一款「休閒運動鞋」，白色的外型讓她大讚很好看。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多這款「洗衣球」洗淨力超強 網讚：連油垢都能去

美式賣場好市多（Costco）販售各式清潔用品，近日就有網友分享，日本熱銷的A牌洗衣球洗淨力驚人，但實際使用上其實不知道要丟幾顆才剛好。相關討論曝光後，內行網友紛紛分享自身經驗，甚至透露這款洗衣球不只洗衣服，連廚房排風扇的重油污都能處理。

年終大掃除卡關！浴室鋁門冒白垢 網推一神器：男人的香水

春節將至，家家戶戶忙著大掃除，有網友發文表示，家中浴室鋁門出現大片白色痕跡，看起來像是發霉，嘗試清潔卻始終刷不掉，忍不住上網求助是否有推薦的清潔劑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。