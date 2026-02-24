在好市多竟買到「空心泡芙」 一票會員認證：分店品質不一

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名女網友分享，過年期間在好市多購買兩次泡芙，一次在台南店，餡料飽滿會爆漿，另一次在高雄店，裡頭卻是「空心」泡芙，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，除夕在台南好市多買了兩盒泡芙，全都是滿滿的餡料，甚至一口咬下去，右邊餡料會從左邊爆出來，初二回娘家去了高雄大順店，也購買了一盒泡芙，但裡頭卻只有一半的餡料，甚至還只有一口的，讓她直呼「超級扯」。

貼文一出後，不少會員都表示「內湖店初三買一樣+1」、「初二在內湖買的也是一樣只有一半」、「大順+1，也是1/3有醬」、「原來裡面是應該要滿滿的內餡啊！高雄大順我買了兩次都是不正常的」、「我買過榴槤的也是沒什麼餡料，我還以為都是這樣！」、「高雄大順不意外，牛肉捲常常是空包彈」、「品質不良就該退貨客訴，才會改善，否則只會變本加厲」、「下次如果要買，挑重一點的」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「天啊，這種我最愛了，希望是賣餡少的」、「我反而想吃泡芙的皮，不喜歡餡料」、「很久以前吃過，當時餡很多很甜爆漿弄得髒髒的，不喜歡餡太多太甜」。

本站曾報導，一名網友分享，好市多全台僅14間分店，卻創下約1400億元年營收；反觀家樂福量販加超市超過300間，年營收約840億元，好奇家樂福為何輸給好市多？不少網友都點出好市多的優勢，像是「黑五在好市多隨便買個電器，就賺1-2年的會費了」、「無條件退貨，開過用過都可退」、「商用來說Costco是真的比較划算」，可見好市多還是有不少支持者。