好市多限時促銷！一款「4層衛生紙」現折230元 大票會員讚：一張就夠用

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期發現「4層衛生紙」透過線上訂購，可以現折230元，讓他直呼超划算。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多線上商城，看到「五月花極萃厚棒抽取式衛生紙」正在做促銷，原價1149元，可現折230元，特價919元，一箱共有60包、每包100抽。

這名網友進一步說明，平常上廁所都需要抽兩張衛生紙，但這款衛生紙抽一張就足夠，加上前陣子感冒流鼻水時，大力擤鼻涕也不會覺得粗糙磨鼻，觸感相當柔軟。

貼文一出後，不少用過的網友也大推，紛紛表示「這款還有出深藍色版，很有份量，好用」、「這個一張擦屁股就很夠用！」、「真的超棒，用過回不去！」、「品質很好，用力擦也不容易破」、「這超厚不怕破掉」、「紙吸水力很好又很柔軟」、「真的有差，喜歡厚實感不要錯過」、「謝謝告知也打算補貨」、「有便宜耶，馬上來下單」。

好市多販售的衛生紙是許多會員必買的日常用品，本站曾報導，一名網友分享，好市多販售一款新的三層面紙，包裝上明顯可見簡體字「面巾紙」、「柔厚亲肤」，引起不少會員反彈。對此，也有網友解釋「台灣販售柯克蘭的衛生紙，是委由台灣某間廠商生產，至於這款面紙，是由大陸進口販售」提醒這是面紙只能丢垃圾筒，不要買錯。