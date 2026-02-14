快訊

好市多新上架1款休閒運動鞋！大票會員搬貨：好看超搶手

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照片
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名女網友分享，近期在好市多看到一款「休閒運動鞋」，白色的外型讓她大讚很好看。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多看到新上架的「SKECHERS女休閒運動鞋」，從商品介紹可以發現，這款運動鞋強調減輕重量，加強回彈力度，使用加強透氣記憶型泡棉鞋墊，有黑、白兩色，一雙售價1169元。

貼文一出後，不少網友都表示「這一雙超級推的，他是設計成可以直接踩踏穿入的，比其他的大廠牌穿起來都更好，尤其是非常適合老年人！」、「昨日太座+女兒在北屯店各入一雙」、「黑的耐看」、「新莊店剩24.5號而已，已經沒幾雙了」、「不是每間都有白色的」。

此外，也有網友分享好市多的另一個新品「32 DEGREES厚底拖鞋」，大讚柔軟軟墊、輕量設計增加便利性，中性鞋款男女都適合，且一雙只要299元。已經購入的網友也大讚超好穿，不會有雜牌的塑膠滑膩化學感。

除了鞋款外，好市多也有販售不少新年禮盒，本站曾報導，一名網友在好市多買了最經典的「喜年來蛋捲」，甚至一口氣購買3盒，大讚過年送禮好吃又喜氣，讓不少網友也大讚「每年過年過節必買」、「蛋捲是過年送禮和打麻將的零食標配」。

好市多這款「洗衣球」洗淨力超強 網讚：連油垢都能去

美式賣場好市多（Costco）販售各式清潔用品，近日就有網友分享，日本熱銷的A牌洗衣球洗淨力驚人，但實際使用上其實不知道要丟幾顆才剛好。相關討論曝光後，內行網友紛紛分享自身經驗，甚至透露這款洗衣球不只洗衣服，連廚房排風扇的重油污都能處理。

年終大掃除卡關！浴室鋁門冒白垢 網推一神器：男人的香水

春節將至，家家戶戶忙著大掃除，有網友發文表示，家中浴室鋁門出現大片白色痕跡，看起來像是發霉，嘗試清潔卻始終刷不掉，忍不住上網求助是否有推薦的清潔劑。

好市多年菜買什麼？網推必買清單曝光 除夕這時段不必人擠人

農曆春節進入倒數階段，各家陸續展開年菜最後採買，美式賣場好市多（Costco）也成為不少家庭鎖定的採購熱點。近日有網友在臉書社團「Costco好市多商品消費心得分享區」發文詢問「過年年菜好市多推薦買什麼？」意外掀起熱烈討論，留言區湧入大批會員分享私藏清單，從肉品、熟食到冷凍年菜通通被點名。

「居然還在生產？」日遊客嗨見台灣超商1經典零食 照片曝光日網超驚訝

不少遊客出國旅遊時，除了會買特產當伴手禮，也會喜歡到當地便利商店或超市「尋寶」。近日，有一名日...

網怨無印良品環保抹布「難用到想哭」 內行揭正確用法：少1步差很多

日本生活品牌「無印良品（MUJI）」以簡約實用的設計深受喜愛，但並非每樣商品都能讓消費者一見鍾情。近日一名網友在Threads上發文抱怨，買了無印良品的「落棉環保抹布」，卻發現它「不吸水」，一組12條用得超痛苦，沒想到貼文一出，竟釣出一票資深無印迷平反，揭露這款抹布的正確用法與隱藏神技。

