好市多新上架1款休閒運動鞋！大票會員搬貨：好看超搶手

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名女網友分享，近期在好市多看到一款「休閒運動鞋」，白色的外型讓她大讚很好看。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多看到新上架的「SKECHERS女休閒運動鞋」，從商品介紹可以發現，這款運動鞋強調減輕重量，加強回彈力度，使用加強透氣記憶型泡棉鞋墊，有黑、白兩色，一雙售價1169元。

貼文一出後，不少網友都表示「這一雙超級推的，他是設計成可以直接踩踏穿入的，比其他的大廠牌穿起來都更好，尤其是非常適合老年人！」、「昨日太座+女兒在北屯店各入一雙」、「黑的耐看」、「新莊店剩24.5號而已，已經沒幾雙了」、「不是每間都有白色的」。

此外，也有網友分享好市多的另一個新品「32 DEGREES厚底拖鞋」，大讚柔軟軟墊、輕量設計增加便利性，中性鞋款男女都適合，且一雙只要299元。已經購入的網友也大讚超好穿，不會有雜牌的塑膠滑膩化學感。

除了鞋款外，好市多也有販售不少新年禮盒，本站曾報導，一名網友在好市多買了最經典的「喜年來蛋捲」，甚至一口氣購買3盒，大讚過年送禮好吃又喜氣，讓不少網友也大讚「每年過年過節必買」、「蛋捲是過年送禮和打麻將的零食標配」。