好市多這款「洗衣球」洗淨力超強 網讚：連油垢都能去

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多。圖／聯合報系資料照
美式賣場好市多。圖／聯合報系資料照

美式賣場好市多Costco）販售各式清潔用品，近日就有網友分享，日本熱銷的A牌洗衣球洗淨力驚人，但實際使用上其實不知道要丟幾顆才剛好。相關討論曝光後，內行網友紛紛分享自身經驗，甚至透露這款洗衣球不只洗衣服，連廚房排風扇的重油污都能處理。

該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品消費心得分享區」發文詢問，自己使用A牌洗衣球時，不確定不同水量該投放幾顆，「水量1～3丟幾顆，4～6丟幾顆？」

A牌洗衣球受不少民眾喜愛。圖擷自今購百科
A牌洗衣球受不少民眾喜愛。圖擷自今購百科

對此，網友分享各自的使用方式，有人表示習慣一次丟3到4顆，也有人認為1顆就很有感，「不是幾顆，要看衣服的量，一般我四套衣服都2顆，如果有厚外套的，就會用3顆」、「一家四口，21公斤滾筒洗衣機，一顆味道就超重了」、「家裡洗衣機17公斤，我都是放2顆」、「1顆足夠了，除非全家都很臭或狐臭，那請放2顆」。

也有網友曬出A牌官方說明，洗衣球要丟幾顆，主要是依洗衣量與水量決定，如果洗衣機水量約30～65公升、衣物重量約2～6公斤，正常情況下只需要1顆洗衣球就足夠；若洗衣量超過6公斤、水量65公升以上，再增加為2顆即可。官方並未建議一次使用超過2顆，強調即使不加漂白水，也能達到一次洗淨、抗菌與除蟎效果。

另外，也有內行網友分享，A牌洗衣球對於油污的清潔力也相當明顯，他曾將剩餘、擠不出的洗衣球內容物加水稀釋後，裝入噴瓶中使用，實際應用在廚房排風扇與紗窗清潔上，效果比預期更佳，連原本以洗碗精難以去除的頑固油垢，也能明顯改善。

洗衣球 洗衣機 好市多 Costco 漂白水

