年終大掃除卡關！浴室鋁門冒白垢 網推一神器：男人的香水

春節將至，家家戶戶忙著大掃除，有網友發文表示，家中浴室鋁門出現大片白色痕跡，看起來像是發霉，嘗試清潔卻始終刷不掉，忍不住上網求助是否有推薦的清潔劑。

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》貼出照片，可以看到鋁門中段、下緣以及門把周邊，皆覆蓋一層白色污垢，表面粗糙不平，與一般黴斑相當相似，他也無奈問道：「請問浴室鋁門發霉髒污有推薦的清潔劑嗎？」

對此，多名內行網友指出，這類鋁門常見的白色痕跡，其實並非發霉，而是長期接觸水氣後，礦物質與清潔殘留物堆積形成的「水垢」，只要對症下藥，並不難處理，「水垢用檸檬酸+水噴一噴，等幾分鐘很好刷，若較頑固，需用紙巾濕敷後再刷」、「你用除水垢的菜瓜布慢慢刷看看」、「用洗廁劑，有含鹽酸的，便宜好用」、「檸檬酸泡水融解後，除水垢非常有效」、「最有效的方法是，每洗完澡後擦乾就不會有這個問題了！」

也有網友分享，鋁門或不鏽鋼材質，可適量使用WD－40潤滑除鏽劑輔助清潔，噴灑後靜置片刻，再以清潔劑去除表面油膜，對於陳年水垢同樣有效，「只教一次，WD40」、「男人的香水WD40，年久被水垢堵塞的水龍頭，噴一噴、靜置一晚也有效」、「滲透鬆脫、潤滑、防鏽、撥水除濕及去污，沒有WD40做不到的」。