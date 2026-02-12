快訊

三金大提琴家范宗沛辭世 享壽65歲「配樂鬼才」傳奇落幕

遭空拍機投毒案波及！張美阿嬤農場動物無處可去 這間動物園接手救援

老祖宗保佑我！威力彩連摃30期 今晚頭獎「上看13.5億元」

年終大掃除卡關！浴室鋁門冒白垢 網推一神器：男人的香水

聯合新聞網／ 綜合報導
網友家裡鋁門出現大片白色痕跡，嘗試清潔卻始終刷不掉。示意圖／ingimage
網友家裡鋁門出現大片白色痕跡，嘗試清潔卻始終刷不掉。示意圖／ingimage

春節將至，家家戶戶忙著大掃除，有網友發文表示，家中浴室鋁門出現大片白色痕跡，看起來像是發霉，嘗試清潔卻始終刷不掉，忍不住上網求助是否有推薦的清潔劑。

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》貼出照片，可以看到鋁門中段、下緣以及門把周邊，皆覆蓋一層白色污垢，表面粗糙不平，與一般黴斑相當相似，他也無奈問道：「請問浴室鋁門發霉髒污有推薦的清潔劑嗎？」

對此，多名內行網友指出，這類鋁門常見的白色痕跡，其實並非發霉，而是長期接觸水氣後，礦物質與清潔殘留物堆積形成的「水垢」，只要對症下藥，並不難處理，「水垢用檸檬酸+水噴一噴，等幾分鐘很好刷，若較頑固，需用紙巾濕敷後再刷」、「你用除水垢的菜瓜布慢慢刷看看」、「用洗廁劑，有含鹽酸的，便宜好用」、「檸檬酸泡水融解後，除水垢非常有效」、「最有效的方法是，每洗完澡後擦乾就不會有這個問題了！」

也有網友分享，鋁門或不鏽鋼材質，可適量使用WD－40潤滑除鏽劑輔助清潔，噴灑後靜置片刻，再以清潔劑去除表面油膜，對於陳年水垢同樣有效，「只教一次，WD40」、「男人的香水WD40，年久被水垢堵塞的水龍頭，噴一噴、靜置一晚也有效」、「滲透鬆脫、潤滑、防鏽、撥水除濕及去污，沒有WD40做不到的」。

水垢 大掃除 春節

延伸閱讀

直播／你中了嗎？500元運動幣14:00抽籤 將開出60萬幸運兒

欲擒故縱！三星座感情中最會耍小手段...雙魚裝可憐、他故意失聯

客人備註加3個符號！小吃攤老闆慘遭闆娘逼問 求饒「不想睡公園」

網購當心！知名電商下單魚油竟是假貨 業者坦言：很多人中招

相關新聞

年終大掃除卡關！浴室鋁門冒白垢 網推一神器：男人的香水

春節將至，家家戶戶忙著大掃除，有網友發文表示，家中浴室鋁門出現大片白色痕跡，看起來像是發霉，嘗試清潔卻始終刷不掉，忍不住上網求助是否有推薦的清潔劑。

好市多年菜買什麼？網推必買清單曝光 除夕這時段不必人擠人

農曆春節進入倒數階段，各家陸續展開年菜最後採買，美式賣場好市多（Costco）也成為不少家庭鎖定的採購熱點。近日有網友在臉書社團「Costco好市多商品消費心得分享區」發文詢問「過年年菜好市多推薦買什麼？」意外掀起熱烈討論，留言區湧入大批會員分享私藏清單，從肉品、熟食到冷凍年菜通通被點名。

「居然還在生產？」日遊客嗨見台灣超商1經典零食 照片曝光日網超驚訝

不少遊客出國旅遊時，除了會買特產當伴手禮，也會喜歡到當地便利商店或超市「尋寶」。近日，有一名日...

網怨無印良品環保抹布「難用到想哭」 內行揭正確用法：少1步差很多

日本生活品牌「無印良品（MUJI）」以簡約實用的設計深受喜愛，但並非每樣商品都能讓消費者一見鍾情。近日一名網友在Threads上發文抱怨，買了無印良品的「落棉環保抹布」，卻發現它「不吸水」，一組12條用得超痛苦，沒想到貼文一出，竟釣出一票資深無印迷平反，揭露這款抹布的正確用法與隱藏神技。

好市多「經典零食」熱銷！她一口氣搬3盒：好吃好看、過年必備

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名女網友分享，近期到好市多挑選新年禮盒，買了最經典的「喜年來蛋捲」，大讚過年送禮好吃又喜氣。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

香菜控看過來！「香菜奶茶」新上架 網曝嘗鮮口感：奇妙味道

香菜有人愛也有人討厭，近來許多零食廠商紛紛推出各種香菜口味的餅乾，創造不少話題和商機，如今就連飲料也加入戰局。知名奶茶品牌最近新推出一款「香菜奶茶」，讓不少人想嘗試又怕踩雷，貼文引起熱烈討論，還有喝過的網友分享心得。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。