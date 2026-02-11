快訊

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

好市多年菜買什麼？網推必買清單曝光 除夕這時段不必人擠人

聯合新聞網／ 綜合報導
農曆春節進入倒數階段，網友們紛紛推薦好市多必買年菜清單。圖／聯合報系資料照
農曆春節進入倒數階段，網友們紛紛推薦好市多必買年菜清單。圖／聯合報系資料照

農曆春節進入倒數階段，各家陸續展開年菜最後採買，美式賣場好市多（Costco）也成為不少家庭鎖定的採購熱點。近日有網友在臉書社團「Costco好市多商品消費心得分享區」發文詢問「過年年菜好市多推薦買什麼？」意外掀起熱烈討論，留言區湧入大批會員分享私藏清單，從肉品、熟食到冷凍年菜通通被點名。

從網友回應來看，肉類與熟食依舊是圍爐首選。其中「烤雞」幾乎每年都上榜，被不少主婦列為必買品項；德國豬腳、紹興醉雞腿、烤雞翅同樣人氣高漲。尤其「元地莊 紹興醉雞腿」討論度相當高，不少人直呼「醉雞選我沒錯」，成為熱推商品之一。

此外，其他熟食商品像是鼎泰豐絲路豬腳、鼎泰豐筍絲蹄膀、老協珍佛跳牆、鮮煮藝羊肉爐、酸菜白肉鍋、叻沙等也各有擁護者。有網友霸氣表示要一次入手干貝、龍蝦與頂級牛排，把除夕圍爐升級成豪華宴席；也有人分享食用心得，直言不同品牌口味差異不小，留言區甚至變成另類美食評鑑現場。

不過，也有民眾反映部分品項價格上漲，「今年干貝怎麼特別貴」引發討論；也有人對部分冷凍年菜持保留態度，提醒購買前可多參考評價。另有會員分享採購時段小撇步，指出若擔心人潮擁擠，可考慮除夕當天下午前往補貨，相對不那麼壅塞，但也提醒熱門商品可能提早完售，建議提早規劃。

為搶攻春節商機，好市多即起至2月15日推出「新春年菜加檔3周優惠」，多項熱門品項祭出折扣，包括「紹興醉雞腿」現折95元、「美國特選無骨牛小排火鍋片」每公斤現省150元；「大冷凍極品花雕雞」與「萬巒豬腳」各現折100元，「北海道熟凍帶軟帆立貝」每包現折170元，吸引不少會員趁優惠期間提前備貨。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

好市多年菜買什麼？網推必買清單曝光 除夕這時段不必人擠人

農曆春節進入倒數階段，各家陸續展開年菜最後採買，美式賣場好市多（Costco）也成為不少家庭鎖定的採購熱點。近日有網友在臉書社團「Costco好市多商品消費心得分享區」發文詢問「過年年菜好市多推薦買什麼？」意外掀起熱烈討論，留言區湧入大批會員分享私藏清單，從肉品、熟食到冷凍年菜通通被點名。

「居然還在生產？」日遊客嗨見台灣超商1經典零食 照片曝光日網超驚訝

不少遊客出國旅遊時，除了會買特產當伴手禮，也會喜歡到當地便利商店或超市「尋寶」。近日，有一名日...

網怨無印良品環保抹布「難用到想哭」 內行揭正確用法：少1步差很多

日本生活品牌「無印良品（MUJI）」以簡約實用的設計深受喜愛，但並非每樣商品都能讓消費者一見鍾情。近日一名網友在Threads上發文抱怨，買了無印良品的「落棉環保抹布」，卻發現它「不吸水」，一組12條用得超痛苦，沒想到貼文一出，竟釣出一票資深無印迷平反，揭露這款抹布的正確用法與隱藏神技。

好市多「經典零食」熱銷！她一口氣搬3盒：好吃好看、過年必備

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名女網友分享，近期到好市多挑選新年禮盒，買了最經典的「喜年來蛋捲」，大讚過年送禮好吃又喜氣。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

香菜控看過來！「香菜奶茶」新上架 網曝嘗鮮口感：奇妙味道

香菜有人愛也有人討厭，近來許多零食廠商紛紛推出各種香菜口味的餅乾，創造不少話題和商機，如今就連飲料也加入戰局。知名奶茶品牌最近新推出一款「香菜奶茶」，讓不少人想嘗試又怕踩雷，貼文引起熱烈討論，還有喝過的網友分享心得。

好市多金飾櫃被掃空！網揭「價格時間差」盲點 官方曝：買了就無法退

近期國際金價波動劇烈，黃金成為熱門話題，不少民眾看準避險與增值空間紛紛進場。就有民眾近日前往美式賣場好市多（Costco）時，驚見金飾櫃位竟呈現「幾乎全空」的景象，讓他忍不住驚嘆買氣很猛。然而，這波搶購潮卻引發大批網友看衰，認為現在進場恐怕是「追高」，更有人點出好市多的「霸王條款」，想靠退貨止損根本行不通。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。