好市多年菜買什麼？網推必買清單曝光 除夕這時段不必人擠人

農曆春節進入倒數階段，各家陸續展開年菜最後採買，美式賣場好市多（Costco）也成為不少家庭鎖定的採購熱點。近日有網友在臉書社團「Costco好市多商品消費心得分享區」發文詢問「過年年菜好市多推薦買什麼？」意外掀起熱烈討論，留言區湧入大批會員分享私藏清單，從肉品、熟食到冷凍年菜通通被點名。

從網友回應來看，肉類與熟食依舊是圍爐首選。其中「烤雞」幾乎每年都上榜，被不少主婦列為必買品項；德國豬腳、紹興醉雞腿、烤雞翅同樣人氣高漲。尤其「元地莊 紹興醉雞腿」討論度相當高，不少人直呼「醉雞選我沒錯」，成為熱推商品之一。

此外，其他熟食商品像是鼎泰豐絲路豬腳、鼎泰豐筍絲蹄膀、老協珍佛跳牆、鮮煮藝羊肉爐、酸菜白肉鍋、叻沙等也各有擁護者。有網友霸氣表示要一次入手干貝、龍蝦與頂級牛排，把除夕圍爐升級成豪華宴席；也有人分享食用心得，直言不同品牌口味差異不小，留言區甚至變成另類美食評鑑現場。

不過，也有民眾反映部分品項價格上漲，「今年干貝怎麼特別貴」引發討論；也有人對部分冷凍年菜持保留態度，提醒購買前可多參考評價。另有會員分享採購時段小撇步，指出若擔心人潮擁擠，可考慮除夕當天下午前往補貨，相對不那麼壅塞，但也提醒熱門商品可能提早完售，建議提早規劃。

為搶攻春節商機，好市多即起至2月15日推出「新春年菜加檔3周優惠」，多項熱門品項祭出折扣，包括「紹興醉雞腿」現折95元、「美國特選無骨牛小排火鍋片」每公斤現省150元；「大冷凍極品花雕雞」與「萬巒豬腳」各現折100元，「北海道熟凍帶軟帆立貝」每包現折170元，吸引不少會員趁優惠期間提前備貨。