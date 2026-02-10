「居然還在生產？」日遊客嗨見台灣超商1經典零食 照片曝光日網超驚訝

不少遊客出國旅遊時，除了會買特產當伴手禮，也會喜歡到當地便利商店或超市「尋寶」。近日，有一名日本網友在台灣發現一款「經典零食」，忍不住將其拍下照片並在X（原為Twitter）分享，引起不少人討論

原PO發文感嘆「在日本早已消失，但在台灣仍然存在的事物」，並附上「Pinky薄荷糖」的照片。沒想到，貼文一曝光，一票日本網友紛紛驚呼，「咦！台灣居然還有在生產？」、「哇，居然會在台灣看到這款零食」、「真的假的！」、「看到Pinky就勾起我的回憶」、「我到現在還會唱Pinky的廣告曲」。

這款由日本湖池屋於1997年推出的Pinky薄荷糖，當年因攜帶方便、包裝可愛，在女子高中生與年輕女性間極受歡迎，甚至還有「吃到隱藏版心型顆粒就能獲得幸福」的浪漫傳說。後來，日本湖池屋已於2018年10月31日停止生產舊款Pinky，並改以健康食品「Pinky FRESH」的形式回歸市場推廣。

據了解，日本FRENTE株式會社與台灣五洲製藥旗下的五洲生物科技廠合資成立「台灣粉紅股份有限公司」，並由五洲生物科技廠代工生產，其中「Pinky薄荷糖」就是由其負責批發生產。這家合資公司在台經營超過15年，旗下除了Pinky，還包含喉立爽、斯斯等知名品牌。