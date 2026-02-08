快訊

寇世勳神隱7天道歉了！喊話終止「世紀血案」避免錯誤認擴散

清一色綠的！行政院長卓榮泰視察挨批「輔選列車」 宜蘭縣議會未被通知

北捷2站接連遭縱火！台中72歲翁落網 因不滿土地糾紛「北上燒稻草」

網怨無印良品環保抹布「難用到想哭」 內行揭正確用法：少1步差很多

聯合新聞網／ 綜合報導
內行人指出，無印良品1款「落棉環保抹布」需先下水退漿，才能發揮其柔軟吸水的特性。聯合報系資料照
內行人指出，無印良品1款「落棉環保抹布」需先下水退漿，才能發揮其柔軟吸水的特性。聯合報系資料照

日本生活品牌「無印良品（MUJI）」以簡約實用的設計深受喜愛，但並非每樣商品都能讓消費者一見鍾情。近日一名網友在Threads上發文抱怨，買了無印良品的「落棉環保抹布」，卻發現它「不吸水」，一組12條用得超痛苦，沒想到貼文一出，竟釣出一票資深無印迷平反，揭露這款抹布的正確用法與隱藏神技。

原PO無奈表示，這款抹布實在難用到讓人崩潰，甚至打算去買新的替代品。對此，不少網友深有同感，直呼「真的不吸水」、「我也覺得很廢，直接丟掉」、「看完留言還是不知道到底好不好用」，但隨即有內行網友指出關鍵原因：「這是紗布巾，表面有漿，一定要先下水煮過或洗過才會吸水！」

綜合網友意見，這款抹布還有以下5大隱藏用途：

1.擦拭玻璃與餐具：其「不掉棉絮」的特性，非常適合用來擦乾洗好的碗盤、玻璃杯，甚至擦拭鏡子也不留水痕。

2.蔬果保鮮與防出水：用來包裹清洗後的蔬菜水果放入冰箱，具有良好的透氣與吸濕效果，能延長保鮮期。

3.烘焙發酵布：製作麵包或康普茶時，弄濕覆蓋在麵團或容器上，既保濕透氣又能防塵防蟲。

4.電器防塵巾：簡約的外觀適合蓋在烤箱、微波爐等家電上防塵，髒了也容易清洗快乾。

5.樂器清潔：有網友分享，這款紗布巾意外適合用來擦拭長笛等樂器內部的口水。

此外，針對原PO覺得「不吸水」的問題，網友建議可以先用熱水煮過或用洗衣機溫水洗滌，將表面的漿洗掉，就能恢復其應有的吸水性，而且因為材質輕薄，即使在潮濕的天氣也極易晾乾，不易發霉發臭，是許多家庭主婦的心頭好。

無印良品 日本 抹布 環保
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

浴室門橡膠條「黑黴」清不掉？專家授「1張廚房紙巾」搞定 主婦實測真的有用

水垢清不掉！達人教抹「1醬料」免用力刷 網驚：像新的一樣

星級飯店也中鏢！業內人點名「3樣東西」超髒 釣出一票房務點頭：都自己帶

3年沒買過擦拭濕巾！她用3樣物品自製消毒清潔溶液，省錢又好用

相關新聞

網怨無印良品環保抹布「難用到想哭」 內行揭正確用法：少1步差很多

日本生活品牌「無印良品（MUJI）」以簡約實用的設計深受喜愛，但並非每樣商品都能讓消費者一見鍾情。近日一名網友在Threads上發文抱怨，買了無印良品的「落棉環保抹布」，卻發現它「不吸水」，一組12條用得超痛苦，沒想到貼文一出，竟釣出一票資深無印迷平反，揭露這款抹布的正確用法與隱藏神技。

好市多「經典零食」熱銷！她一口氣搬3盒：好吃好看、過年必備

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名女網友分享，近期到好市多挑選新年禮盒，買了最經典的「喜年來蛋捲」，大讚過年送禮好吃又喜氣。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

香菜控看過來！「香菜奶茶」新上架 網曝嘗鮮口感：奇妙味道

香菜有人愛也有人討厭，近來許多零食廠商紛紛推出各種香菜口味的餅乾，創造不少話題和商機，如今就連飲料也加入戰局。知名奶茶品牌最近新推出一款「香菜奶茶」，讓不少人想嘗試又怕踩雷，貼文引起熱烈討論，還有喝過的網友分享心得。

好市多金飾櫃被掃空！網揭「價格時間差」盲點 官方曝：買了就無法退

近期國際金價波動劇烈，黃金成為熱門話題，不少民眾看準避險與增值空間紛紛進場。就有民眾近日前往美式賣場好市多（Costco）時，驚見金飾櫃位竟呈現「幾乎全空」的景象，讓他忍不住驚嘆買氣很猛。然而，這波搶購潮卻引發大批網友看衰，認為現在進場恐怕是「追高」，更有人點出好市多的「霸王條款」，想靠退貨止損根本行不通。

狂殺140元！好市多這款洗衣精限時特價 網讚：洗淨力優

美式賣場好市多（Costco）近期再掀話題，一名女網友分享，農曆年前家中要清洗大量床單、被單，恰巧在賣場看到歐洲P牌洗衣精4公升裝限時特價，價格從699元下殺至559元，現省140元，讓她一次補了兩瓶。貼文曝光後，引起底下留言區熱烈討論。

日本人100％喜歡「台灣超商1美食」！日本作家自揭：每月吃15個

台灣便利商店服務多元，從冷凍食品、便當到各式熟食一應俱全。對此，旅居台灣的日籍網紅「日本人的歐吉桑」近日分享觀察，直言日本人幾乎都會愛上台灣超商的烤地瓜，還點出台、日之間的明顯差異。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。