網怨無印良品環保抹布「難用到想哭」 內行揭正確用法：少1步差很多

日本生活品牌「無印良品（MUJI）」以簡約實用的設計深受喜愛，但並非每樣商品都能讓消費者一見鍾情。近日一名網友在Threads上發文抱怨，買了無印良品的「落棉環保抹布」，卻發現它「不吸水」，一組12條用得超痛苦，沒想到貼文一出，竟釣出一票資深無印迷平反，揭露這款抹布的正確用法與隱藏神技。

原PO無奈表示，這款抹布實在難用到讓人崩潰，甚至打算去買新的替代品。對此，不少網友深有同感，直呼「真的不吸水」、「我也覺得很廢，直接丟掉」、「看完留言還是不知道到底好不好用」，但隨即有內行網友指出關鍵原因：「這是紗布巾，表面有漿，一定要先下水煮過或洗過才會吸水！」

綜合網友意見，這款抹布還有以下5大隱藏用途：

1.擦拭玻璃與餐具：其「不掉棉絮」的特性，非常適合用來擦乾洗好的碗盤、玻璃杯，甚至擦拭鏡子也不留水痕。 2.蔬果保鮮與防出水：用來包裹清洗後的蔬菜水果放入冰箱，具有良好的透氣與吸濕效果，能延長保鮮期。 3.烘焙發酵布：製作麵包或康普茶時，弄濕覆蓋在麵團或容器上，既保濕透氣又能防塵防蟲。 4.電器防塵巾：簡約的外觀適合蓋在烤箱、微波爐等家電上防塵，髒了也容易清洗快乾。 5.樂器清潔：有網友分享，這款紗布巾意外適合用來擦拭長笛等樂器內部的口水。

此外，針對原PO覺得「不吸水」的問題，網友建議可以先用熱水煮過或用洗衣機溫水洗滌，將表面的漿洗掉，就能恢復其應有的吸水性，而且因為材質輕薄，即使在潮濕的天氣也極易晾乾，不易發霉發臭，是許多家庭主婦的心頭好。