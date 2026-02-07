好市多「經典零食」熱銷！她一口氣搬3盒：好吃好看、過年必備

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名女網友分享，近期到好市多挑選新年禮盒，買了最經典的「喜年來蛋捲」，大讚過年送禮好吃又喜氣，許多網友也大表贊同。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期到好市多採買過年要贈送的禮盒，她一口氣搬了3盒「喜年來蛋捲」，原本還被女兒抱怨買太多，但結帳時發現有個會員也一樣買了3盒，讓她直呼「過年就是要送蛋捲啊，好吃又好看！」。

貼文一出後，不少網友都表示「過年送這個很棒，好吃又好看，整盒紅色的，看起來相當喜慶」、「喜年來原味蛋捲真的好吃，再搭杯美式咖啡更對味」、「每年過年過節必買」、「蛋捲是過年送禮和打麻將的零食標配」、「最喜歡原味的，昨天在好市多看到馬上搬一盒回家」、「我爸最愛送喜年來蛋捲，他說名字取得很好」、「送這很好呀！好吃又好看，我會很開心」。

此外，也有部分網友回應「會不會女兒真正的意思是⋯3盒都送人？怎麼不留一盒自己吃？」、「蛋捲在家裡就會被消滅了，來不及送出去」、「也要多買一盒自己吃啊，我最愛吃的點心！」。

本站曾報導，有網友推薦好市多的新年禮盒，包括櫻桃爺爺牛軋餅、日本神戶風月堂、銅鑼燒禮盒，以及科克蘭綜合巧克力禮盒，尤其大推巧克力禮盒，因一整盒很有份量，相當適合拿來送禮。