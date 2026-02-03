快訊

「祢回來了嗎？」袁惟仁離世 陸元琪吐心聲：什麼因果讓我們走成這樣

李貞秀稱放棄陸籍被拒 內政部再函文立院：遭拒絕受理應有佐證證明

黃鐙輝賣1千初台積電買房被笑傻？施昇輝舉例力挺：完成心願才是目的

香菜控看過來！「香菜奶茶」新上架 網曝嘗鮮口感：奇妙味道

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在超商買到香菜口味的飲料，再度炒熱香菜話題。示意圖／AI生成
有網友在超商買到香菜口味的飲料，再度炒熱香菜話題。示意圖／AI生成

香菜有人愛也有人討厭，近來許多零食廠商紛紛推出各種香菜口味的餅乾，創造不少話題和商機，如今就連飲料也加入戰局。知名奶茶品牌最近新推出一款「香菜奶茶」，讓不少人想嘗試又怕踩雷，貼文引起熱烈討論，還有喝過的網友分享心得。

有網友在臉書「全家便利商店/7-11超商新品&好物分享區」分享自己買到的「香菜奶茶」，只見包裝上大大寫著「香菜mix奶茶」的字樣，下方還標註「香甜花生X清新香菜」，且蔬菜汁的含量小於10%，青綠色的包裝相當醒目，讓他直呼「合理嗎？這東西…但我想喝看看」。

貼文引來正反兩極評價，「香菜這個熱潮到底什麼時候結束？」、「喝了不會狂跑洗手間嗎？光看我就不行了」、「身為香菜控也有點忐忑」、「我喜歡香菜，但是僅限於它是香料配菜的時候」、「可怕，什麼東西都加這個嗎？」、「我自己愛香菜，但沒愛到入魔的程度」、「感覺會好喝」、「這個世界終於瘋成我喜歡的樣子了」、「我也想試喝，感覺會像花生捲冰淇淋」。

喝過的人也留言分享口感，「原本以為是香菜地獄…結果有花生香氣，根本是『液態花生捲冰淇淋』」、「我剛剛才喝，有點奇妙的味道」、「喝下去是花生的味道，吞下去尾韻有點香菜味，還蠻奇妙的感覺」、「好奇妙的味道，哈…花生比較濃」。

據《聯合報》報導，7-ELEVEN繼去（2025）年4月領先超商通路獨家推出香菜系列零食引爆市場話題，今年2月4日起將再擴大超商「香菜宇宙」，全台門市首度開賣「香菜風味辣醬雞肉堡」、「香菜風味嘎香腸ㄟ捲餅」，線上「i預購」平台更網羅超過30款香菜系商品，讓喜愛香菜的民眾可以大快朵頤。

香菜 奶茶 超商

延伸閱讀

袁惟仁跟大S同一天病逝！網曝驚人緣分

洋蔥怎麼切差很大 日廚揭撇步：甜味、口感一次到位

香菜控衝了！ 台中新商場推「爆量香菜嘉年華」 5大名店聯手「滷肉飯、炸雞排、香菜咖哩」期間限定吃到3月

香菜控贏了！2026屏東餃子王冠軍香菜水餃 是父對女兒的愛

相關新聞

香菜控看過來！「香菜奶茶」新上架 網曝嘗鮮口感：奇妙味道

香菜有人愛也有人討厭，近來許多零食廠商紛紛推出各種香菜口味的餅乾，創造不少話題和商機，如今就連飲料也加入戰局。知名奶茶品牌最近新推出一款「香菜奶茶」，讓不少人想嘗試又怕踩雷，貼文引起熱烈討論，還有喝過的網友分享心得。

好市多金飾櫃被掃空！網揭「價格時間差」盲點 官方曝：買了就無法退

近期國際金價波動劇烈，黃金成為熱門話題，不少民眾看準避險與增值空間紛紛進場。就有民眾近日前往美式賣場好市多（Costco）時，驚見金飾櫃位竟呈現「幾乎全空」的景象，讓他忍不住驚嘆買氣很猛。然而，這波搶購潮卻引發大批網友看衰，認為現在進場恐怕是「追高」，更有人點出好市多的「霸王條款」，想靠退貨止損根本行不通。

狂殺140元！好市多這款洗衣精限時特價 網讚：洗淨力優

美式賣場好市多（Costco）近期再掀話題，一名女網友分享，農曆年前家中要清洗大量床單、被單，恰巧在賣場看到歐洲P牌洗衣精4公升裝限時特價，價格從699元下殺至559元，現省140元，讓她一次補了兩瓶。貼文曝光後，引起底下留言區熱烈討論。

日本人100％喜歡「台灣超商1美食」！日本作家自揭：每月吃15個

台灣便利商店服務多元，從冷凍食品、便當到各式熟食一應俱全。對此，旅居台灣的日籍網紅「日本人的歐吉桑」近日分享觀察，直言日本人幾乎都會愛上台灣超商的烤地瓜，還點出台、日之間的明顯差異。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多「新年禮盒」上架！會員齊推這款：一個早上就吃光

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多看到有販售新年禮盒，大推其中一款牛軋餅禮盒，直呼「真的超讚，會一直吃停不下來」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

網瘋搶麥當勞12生肖公仔！她連拿4隻同款 意外解鎖隱藏版管道

農曆春節即將到來，麥當勞最近應景推出「好朋友新春變裝秀」12生肖公仔，其中還有馬年特別款「金架馬西擻公仔」，可愛造型讓不少人搶著收藏。有一名女網友點了麥當勞歡樂送，結果收到4隻一模一樣的「金架馬西擻公仔」，讓她哭笑不得。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。