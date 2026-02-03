香菜控看過來！「香菜奶茶」新上架 網曝嘗鮮口感：奇妙味道

香菜有人愛也有人討厭，近來許多零食廠商紛紛推出各種香菜口味的餅乾，創造不少話題和商機，如今就連飲料也加入戰局。知名奶茶品牌最近新推出一款「香菜奶茶」，讓不少人想嘗試又怕踩雷，貼文引起熱烈討論，還有喝過的網友分享心得。

有網友在臉書「全家便利商店/7-11超商新品&好物分享區」分享自己買到的「香菜奶茶」，只見包裝上大大寫著「香菜mix奶茶」的字樣，下方還標註「香甜花生X清新香菜」，且蔬菜汁的含量小於10%，青綠色的包裝相當醒目，讓他直呼「合理嗎？這東西…但我想喝看看」。

貼文引來正反兩極評價，「香菜這個熱潮到底什麼時候結束？」、「喝了不會狂跑洗手間嗎？光看我就不行了」、「身為香菜控也有點忐忑」、「我喜歡香菜，但是僅限於它是香料配菜的時候」、「可怕，什麼東西都加這個嗎？」、「我自己愛香菜，但沒愛到入魔的程度」、「感覺會好喝」、「這個世界終於瘋成我喜歡的樣子了」、「我也想試喝，感覺會像花生捲冰淇淋」。

喝過的人也留言分享口感，「原本以為是香菜地獄…結果有花生香氣，根本是『液態花生捲冰淇淋』」、「我剛剛才喝，有點奇妙的味道」、「喝下去是花生的味道，吞下去尾韻有點香菜味，還蠻奇妙的感覺」、「好奇妙的味道，哈…花生比較濃」。

據《聯合報》報導，7-ELEVEN繼去（2025）年4月領先超商通路獨家推出香菜系列零食引爆市場話題，今年2月4日起將再擴大超商「香菜宇宙」，全台門市首度開賣「香菜風味辣醬雞肉堡」、「香菜風味嘎香腸ㄟ捲餅」，線上「i預購」平台更網羅超過30款香菜系商品，讓喜愛香菜的民眾可以大快朵頤。