快訊

騎電動單車逆向爆打高雄老夫妻 怪男遭起底是環保局清潔隊員工

謝典霖開箱溪州700坪豪宅「大概就一般人的家庭」 屋內有挑高室內籃球場

只在冰箱找到葉片枯萎的生菜？一作法讓它快速恢復爽脆口感

好市多金飾櫃被掃空！網揭「價格時間差」盲點 官方曝：買了就無法退

聯合新聞網／ 綜合報導
金價波動劇烈，好市多黃金條塊與24K金飾均屬於「不接受退貨」商品，進場前務必三思。圖／路透
金價波動劇烈，好市多黃金條塊與24K金飾均屬於「不接受退貨」商品，進場前務必三思。圖／路透

近期國際金價波動劇烈，黃金成為熱門話題，不少民眾看準避險與增值空間紛紛進場。就有民眾近日前往美式賣場好市多Costco）時，驚見金飾櫃位竟呈現「幾乎全空」的景象，讓他忍不住驚嘆買氣很猛。然而，這波搶購潮卻引發大批網友看衰，認為現在進場恐怕是「追高」，更有人點出好市多的「霸王條款」，想靠退貨止損根本行不通。

原PO在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區 」貼出照片，畫面中好市多的金飾展示櫃空空如也，僅剩下零星幾樣商品，這番景象引發熱議，許多人不解為何在金價處於歷史高點時才要瘋搶。有網友感嘆，以前一錢六、七千元時沒人要買，現在漲到快兩萬卻搶著要；也有人嘲諷這種現象符合「擦鞋童理論」，當連平時沒關注市場的人都在搶購時，通常就是崩盤的前兆。

針對好市多金飾被掃光的現象，內行網友分析，這可能與好市多的定價機制有關。有知情人士透露，好市多的金價並非像銀樓一樣隨國際盤即時調整，有時價格會停留在半個月前，導致在金價大漲時出現「價格時間差」，讓精打細算的消費者覺得划算而出手。不過，也有另一派說法認為，廠商可能是因為金價上下跳動太快，為了避免虧損或重新標價的麻煩，乾脆先暫時不補貨。

就在原PO發文的同時，國際金價卻出現回檔修正。許多關注行情的網友紛紛留言示警，指出黃金價格這幾天波動幅度極大，直言昨天剛買的人「今晚可能睡不好了」。不少人抱持悲觀態度，認為現在進場就是標準的「韭菜」行為，很可能一買就崩盤，直接被套牢在高點。

更有網友異想天開，討論起若金價大跌，是否能利用好市多的退貨機制止損？對此，好市多官網其實有明確規範。根據規定，除法規另有規定外，好市多所售出之貴金屬商品，包含黃金、白銀、鉑金、鈀金條塊及鑄幣（如紀念幣、收藏幣），以及「24K黃金金飾」，皆不接受退貨。 這意味著，衝動搶購金飾的民眾若想反悔，恐怕無法像購買其他商品一樣輕鬆退貨。

好市多 Costco 黃金 金價

延伸閱讀

好市多「1神物」偷偷補貨！會員驚喊「比日本便宜」：快手刀搶

一上架就搶光！好市多1老品牌點心獲好評 民眾一買好幾箱

逛遍全世界好市多？鐵粉飛越半個地球旅行「朝聖」 見日韓1景象驚呆

好市多假日難停車！新竹人曝1招隨時有車位 會員：不要講出來

相關新聞

好市多金飾櫃被掃空！網揭「價格時間差」盲點 官方曝：買了就無法退

近期國際金價波動劇烈，黃金成為熱門話題，不少民眾看準避險與增值空間紛紛進場。就有民眾近日前往美式賣場好市多（Costco）時，驚見金飾櫃位竟呈現「幾乎全空」的景象，讓他忍不住驚嘆買氣很猛。然而，這波搶購潮卻引發大批網友看衰，認為現在進場恐怕是「追高」，更有人點出好市多的「霸王條款」，想靠退貨止損根本行不通。

狂殺140元！好市多這款洗衣精限時特價 網讚：洗淨力優

美式賣場好市多（Costco）近期再掀話題，一名女網友分享，農曆年前家中要清洗大量床單、被單，恰巧在賣場看到歐洲P牌洗衣精4公升裝限時特價，價格從699元下殺至559元，現省140元，讓她一次補了兩瓶。貼文曝光後，引起底下留言區熱烈討論。

日本人100％喜歡「台灣超商1美食」！日本作家自揭：每月吃15個

台灣便利商店服務多元，從冷凍食品、便當到各式熟食一應俱全。對此，旅居台灣的日籍網紅「日本人的歐吉桑」近日分享觀察，直言日本人幾乎都會愛上台灣超商的烤地瓜，還點出台、日之間的明顯差異。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多「新年禮盒」上架！會員齊推這款：一個早上就吃光

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多看到有販售新年禮盒，大推其中一款牛軋餅禮盒，直呼「真的超讚，會一直吃停不下來」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

網瘋搶麥當勞12生肖公仔！她連拿4隻同款 意外解鎖隱藏版管道

農曆春節即將到來，麥當勞最近應景推出「好朋友新春變裝秀」12生肖公仔，其中還有馬年特別款「金架馬西擻公仔」，可愛造型讓不少人搶著收藏。有一名女網友點了麥當勞歡樂送，結果收到4隻一模一樣的「金架馬西擻公仔」，讓她哭笑不得。

KitKat粉大變身！她分享「超簡版提拉米蘇」四步驟 引網友狂讚

有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享了一個「超簡版提拉米蘇」的製作方法，並附上一組照片。她在貼文中表示，這個做法是在 Threads 上看到的，抱著半信半疑的心情嘗試了一次，結果出乎意料地美味，口感甚至讓她覺得「完全就是提拉米蘇」。她還強調，這個甜點的製作過程非常簡單，不需要烤箱，也不用打發蛋白，週末在家就能輕鬆完成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。