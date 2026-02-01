好市多金飾櫃被掃空！網揭「價格時間差」盲點 官方曝：買了就無法退

近期國際金價波動劇烈，黃金成為熱門話題，不少民眾看準避險與增值空間紛紛進場。就有民眾近日前往美式賣場好市多（Costco）時，驚見金飾櫃位竟呈現「幾乎全空」的景象，讓他忍不住驚嘆買氣很猛。然而，這波搶購潮卻引發大批網友看衰，認為現在進場恐怕是「追高」，更有人點出好市多的「霸王條款」，想靠退貨止損根本行不通。

原PO在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區 」貼出照片，畫面中好市多的金飾展示櫃空空如也，僅剩下零星幾樣商品，這番景象引發熱議，許多人不解為何在金價處於歷史高點時才要瘋搶。有網友感嘆，以前一錢六、七千元時沒人要買，現在漲到快兩萬卻搶著要；也有人嘲諷這種現象符合「擦鞋童理論」，當連平時沒關注市場的人都在搶購時，通常就是崩盤的前兆。

針對好市多金飾被掃光的現象，內行網友分析，這可能與好市多的定價機制有關。有知情人士透露，好市多的金價並非像銀樓一樣隨國際盤即時調整，有時價格會停留在半個月前，導致在金價大漲時出現「價格時間差」，讓精打細算的消費者覺得划算而出手。不過，也有另一派說法認為，廠商可能是因為金價上下跳動太快，為了避免虧損或重新標價的麻煩，乾脆先暫時不補貨。

就在原PO發文的同時，國際金價卻出現回檔修正。許多關注行情的網友紛紛留言示警，指出黃金價格這幾天波動幅度極大，直言昨天剛買的人「今晚可能睡不好了」。不少人抱持悲觀態度，認為現在進場就是標準的「韭菜」行為，很可能一買就崩盤，直接被套牢在高點。

更有網友異想天開，討論起若金價大跌，是否能利用好市多的退貨機制止損？對此，好市多官網其實有明確規範。根據規定，除法規另有規定外，好市多所售出之貴金屬商品，包含黃金、白銀、鉑金、鈀金條塊及鑄幣（如紀念幣、收藏幣），以及「24K黃金金飾」，皆不接受退貨。 這意味著，衝動搶購金飾的民眾若想反悔，恐怕無法像購買其他商品一樣輕鬆退貨。