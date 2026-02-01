狂殺140元！好市多這款洗衣精限時特價 網讚：洗淨力優

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多（Costco）。圖／聯合報系資料照
美式賣場好市多Costco）近期再掀話題，一名女網友分享，農曆年前家中要清洗大量床單、被單，恰巧在賣場看到歐洲P牌洗衣精4公升裝限時特價，價格從699元下殺至559元，現省140元，讓她一次補了兩瓶。貼文曝光後，引起底下留言區熱烈討論。

原PO前天（1月30日）在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，因會員費調漲，打算趁年前把福利金用完，便到好市多逛逛，剛好看到該款洗衣精推出為期三天的限時優惠（至2月1日止）。她提到，先前赴韓國旅遊時，發現不少民宿也使用同款產品，加上Threads上有網友分享清潔力表現不錯，因此決定購入兩瓶，應付年前大量清洗床單、被單的需求，實際使用後也認為相當好洗。

原PO恰巧在賣場看到歐洲P牌洗衣精4公升裝限時特價，價格從699元下殺至559元，現省140元。圖擷自今購百科
貼文曝光後，網友紛紛表示，「洗淨力非常優」、「有一次吃咖哩沾到衣服，但懶得用手先搓過，直接丟洗衣機，結果也洗得了」、「味道跟以前不一樣了，都拿來洗洗車毛巾，超好用」、「我們家常駐使用的牌子」。

不過，也有消費者持不同看法，「味道我真的不行」、「香到超臭」、「這款真的洗不習慣」、「用完這款，曬衣服的時候都會變臭」、「評價滿兩極的」。

