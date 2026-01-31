好市多「新年禮盒」上架！會員齊推這款：一個早上就吃光

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照片
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多看到有販售新年禮盒，大推其中一款牛軋餅禮盒，直呼「真的超讚，會一直吃停不下來」，貼文一出便引起網友熱烈回應。

這名網友在臉書社團「好市多商品資訊分享」表示，今年在好市多發現有上架新年禮盒，本來想挑一些送人，但因為自己看了很想吃，也額外買了幾盒回家嚐鮮，包括櫻桃爺爺牛軋餅、日本神戶風月堂、銅鑼燒禮盒，以及科克蘭綜合巧克力餅乾。

這名網友進一步分享，銅鑼燒和櫻桃爺爺送禮自用都很棒，桑椹牛軋糖會一直吃停不下來，比利時奶油夾心餅和科克蘭的綜合巧克力禮盒，很適合拿來送禮，一整個很有份量，送禮蠻有面子的。

貼文一出後，不少會員也大推好市多販售的新年禮盒，紛紛表示「櫻桃爺爺牛軋餅我一個早上就可以吃光」、「櫻桃爺爺的很讚，而且包裝很喜慶」、「上次看到有人一箱一箱買風月堂，看來真的不錯」、「科克蘭的綜合巧克力餅乾很推，之前都會買來吃」、「我這次也有買綜合巧克力！很大一盒超划算」、「我平常會買那個綜合巧克力來吃欸！確實好吃」。

此外，也有其他網友回應「好市多的禮盒真的可以一次買齊，種類超多」、「我們公司今年也買好市多的禮盒，比較便宜」、「去好市多採購這種新年禮盒跟外面比起來蠻划算的」、「我都是送禮前一天才去買，不然都會被我吃掉」、「超喜歡等新年過完去買特價禮盒來吃」、「這種禮盒要是自己想吃，過完年再去買會便宜很多」。

