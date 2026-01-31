日本人100％喜歡「台灣超商1美食」！日本作家自揭：每月吃15個

台灣便利商店服務多元，從冷凍食品、便當到各式熟食一應俱全。對此，旅居台灣的日籍網紅「日本人的歐吉桑」近日分享觀察，直言日本人幾乎都會愛上台灣超商的烤地瓜，還點出台、日之間的明顯差異。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

「日本人的歐吉桑」在臉書表示，依照他的經驗，日本旅客對台灣便利商店烤地瓜的喜愛程度幾乎是100%，直言「我自己也不例外，平均一個月會吃到15個左右」。

「日本人的歐吉桑」進一步分享，日本便利商店的烤地瓜是季節限定販售，只有冬天才會賣，店內熱食主力多半是肉包，並不像台灣一整年都有販售地瓜。

「日本人的歐吉桑」補充，住在台灣13年，第一次見到有史以來最大的烤地瓜，足足有20公分、300公克重，才販賣50元，也透露自己買烤地瓜會選擇大的，因為小的地瓜感覺比較乾。

貼文一出後，不少網友都表示「筆記！下次日本朋友來的時候帶他去吃」、「烤到滲出蜜糖的台農57號是極品」、「烤地瓜就是香！」、「路邊攤烤爐的地瓜其實比較好吃呢，但是可遇不可求」、「有的全聯也有烤地瓜，每一顆都比這個大，全部統一價45元」、「我很喜歡全家烤地瓜」、「喜歡大地瓜+1 買過兩次50的」。

事實上，台灣地瓜與日本地瓜在品種、口感與食用文化上都有明顯差異。台灣常見的地瓜品種多偏向高含水量，烤或蒸後口感柔軟濕潤、甜度自然，放涼後也不易變乾，因此便利商店全年販售烤地瓜，成為日常熟食之一。

日本地瓜則以「番薯」類品種為主，澱粉含量高、口感偏乾鬆或綿密，甜味通常需要經過長時間加熱才會被釋放，且多為季節限定商品，主要在冬天販售。食用方式上，台灣多半直接原味享用，而日本則常搭配鹽巴或奶油，呈現出不同的飲食習慣與風味取向。