網瘋搶麥當勞12生肖公仔！她連拿4隻同款 意外解鎖隱藏版管道

農曆春節即將到來，麥當勞最近應景推出「好朋友新春變裝秀」12生肖公仔，其中還有馬年特別款「金架馬西擻公仔」，可愛造型讓不少人搶著收藏。有一名女網友點了麥當勞歡樂送，結果收到4隻一模一樣的「金架馬西擻公仔」，讓她哭笑不得。

這名女網友在Threads發文表示，看到12生肖公仔讓她很想收藏，於是利用麥當勞歡樂送下單，沒想到訂完餐才知道歡樂送只有給金馬款，收到餐點時打開一看果然有4隻造型一模一樣的公仔，讓她苦笑地說「真的一單送出，四馬難追」。

網友們看了表示，「超可愛的」、「這個馬好好看」、「真好，是金的」、「可以直接單買一隻也是99元（不用搭配任何東西）」、「我也迫不及待下了2個」、「感謝妳幫其他人解鎖歡樂送贈送的是哪一款」；還有人解釋這款特別款是只有點歡樂送才有的，也讓想買其他款式的消費者恍然大悟，「我今天不知道所以一次買了5隻…拿到氣瘋，後來才發現歡樂送只送這款，超好笑」、「原來是這樣，難怪其他款我都不能點」。

麥當勞自1月28日起推出「好朋友新春變裝秀12生肖公仔」，首波自1月28日10:30起，率先推出鼠勾以、牛好運、樂虎油、賺到兔、龍乎你、蛇麼年；第二波則自2月4日10:30起，接續推出馬西擻、喜洋羊、猴厲害、好雞會、有狗讚、豬事讚。每人單筆消費限購6個（不限生肖），數量有限，售完為止。

另外麥當勞歡樂送更獨家推出馬年特別款「金架馬西擻公仔」，透過歡樂送購買「金架馬西擻特餐」即可獲得，亦可單獨購買。