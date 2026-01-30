快訊

網瘋搶麥當勞12生肖公仔！她連拿4隻同款 意外解鎖隱藏版管道

聯合新聞網／ 綜合報導
麥當勞歡樂送獨家推出「金架馬西擻特餐」，還有特別款公仔「金架馬西擻」。圖／麥當勞提供
麥當勞歡樂送獨家推出「金架馬西擻特餐」，還有特別款公仔「金架馬西擻」。圖／麥當勞提供

農曆春節即將到來，麥當勞最近應景推出「好朋友新春變裝秀」12生肖公仔，其中還有馬年特別款「金架馬西擻公仔」，可愛造型讓不少人搶著收藏。有一名女網友點了麥當勞歡樂送，結果收到4隻一模一樣的「金架馬西擻公仔」，讓她哭笑不得。

這名女網友在Threads發文表示，看到12生肖公仔讓她很想收藏，於是利用麥當勞歡樂送下單，沒想到訂完餐才知道歡樂送只有給金馬款，收到餐點時打開一看果然有4隻造型一模一樣的公仔，讓她苦笑地說「真的一單送出，四馬難追」。

網友們看了表示，「超可愛的」、「這個馬好好看」、「真好，是金的」、「可以直接單買一隻也是99元（不用搭配任何東西）」、「我也迫不及待下了2個」、「感謝妳幫其他人解鎖歡樂送贈送的是哪一款」；還有人解釋這款特別款是只有點歡樂送才有的，也讓想買其他款式的消費者恍然大悟，「我今天不知道所以一次買了5隻…拿到氣瘋，後來才發現歡樂送只送這款，超好笑」、「原來是這樣，難怪其他款我都不能點」。

麥當勞自1月28日起推出「好朋友新春變裝秀12生肖公仔」，首波自1月28日10:30起，率先推出鼠勾以、牛好運、樂虎油、賺到兔、龍乎你、蛇麼年；第二波則自2月4日10:30起，接續推出馬西擻、喜洋羊、猴厲害、好雞會、有狗讚、豬事讚。每人單筆消費限購6個（不限生肖），數量有限，售完為止。

另外麥當勞歡樂送更獨家推出馬年特別款「金架馬西擻公仔」，透過歡樂送購買「金架馬西擻特餐」即可獲得，亦可單獨購買。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

麥當勞 生肖

相關新聞

農曆春節即將到來,麥當勞最近應景推出「好朋友新春變裝秀」12生肖公仔,其中還有馬年特別款「金架馬西擻公仔」,可愛造型讓不少人搶著收藏。有一名女網友點了麥當勞歡樂送,結果收到4隻一模一樣的「金架馬西擻公仔」,讓她哭笑不得。

KitKat粉大變身！她分享「超簡版提拉米蘇」四步驟 引網友狂讚

有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享了一個「超簡版提拉米蘇」的製作方法，並附上一組照片。她在貼文中表示，這個做法是在 Threads 上看到的，抱著半信半疑的心情嘗試了一次，結果出乎意料地美味，口感甚至讓她覺得「完全就是提拉米蘇」。她還強調，這個甜點的製作過程非常簡單，不需要烤箱，也不用打發蛋白，週末在家就能輕鬆完成。

235元體驗種菇樂趣！好市多「蕈菇種植包」網狂推：3天就能收成

有網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」分享了一款名為「蕈菇種植包」的產品，並詢問其他網友：「有人種過這個嗎？大概要多久才會長到可以吃啊？」此貼文一經發布，立刻引發熱烈討論。

好市多「1神物」偷偷補貨！會員驚喊「比日本便宜」：快手刀搶

農曆年節將近，好市多（Costco）會員又迎來驚喜。過去多半只在日本販售、在台灣少見的「麻布保溫保冷購物袋」悄悄補貨上架，引發網友熱議。原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享：「日本限定麻布保溫保冷購物袋，COSTCO目擊再次補貨上架，有需要的快去賣場看看。」不少會員驚呼，「賣得比日本便宜！」

家樂福太狂！210元可吃現煎牛排+蔬菜 老饕讚：肉質完勝夜市

台灣物價不斷上漲，原本平價的美食也逐漸變貴。一名網友分享，近期到家樂福購買牛排選擇代客現煎，加上費用後只要210元，還附有配菜，讓他直呼「比夜市牛排還好吃」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

他在好市多買紅酒驚見簡體字 不解問：為何從中國進口

美式賣場好市多（Costco）販售各種物美價廉的商品，常常還有新品優惠與促銷活動，吸引許多民眾。不過最近有位網友發現，他買的一瓶葡萄酒，上面的標籤是簡體字，而且進口商是中國大陸的「山姆投資公司」，讓他非常震驚，貼文曝光後，也引發網友熱議。

