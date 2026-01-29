好市多「1神物」偷偷補貨！會員驚喊「比日本便宜」：快手刀搶

農曆年節將近，好市多（Costco）會員又迎來驚喜。過去多半只在日本販售、在台灣少見的「麻布保溫保冷購物袋」悄悄補貨上架，引發網友熱議。原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享「日本限定麻布保溫保冷購物袋，COSTCO目擊再次補貨上架，有需要的快去賣場看看。」不少會員驚呼，「賣得比日本便宜！」

三件組設計 多功能實用

這款商品為三件組，包括60公升、45公升麻布保溫保冷袋各一個，以及20公升收納式購物袋，適合購物、旅遊或外出使用。商品可水洗，加入冰塊即可增強保冷效果，長時間保溫或保冷都方便，兼顧實用與便利性。建議售價699元一組，價格比日本更親民，吸引不少會員秒下手。

過去多半只在日本販售、在台灣少見的「麻布保溫保冷購物袋」近日悄悄補貨。圖／取自今購百科

比日本便宜 會員熱烈討論

貼文曝光後，網友熱烈討論，直呼「賣得還比日本便宜，在日本買的路過｣、「亮點是迷你小包！」、「在台灣開賣，就不是日本限定了」也有人分享代購經驗，「才剛找日本代購，結果虧了」。

部分會員提醒，「建議先打電話確認分店庫存，才不會白跑一趟。」不過，也有人認為材質偏硬或麻布感重，「好看但不好用」、「去年買了，覺得只是好看 但不好用，刺刺的」。