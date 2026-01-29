快訊

台中大雅6旬婦遭砍8刀…凶嫌找到了 跑上國道被車撞倒送醫急救

幼教缺師／代理教師年資敘薪上路 公幼教保員掀離職潮

國土署官網不藏了！新任署長確定是高雄幫蔡長展

聽新聞
0:00 / 0:00

好市多「1神物」偷偷補貨！會員驚喊「比日本便宜」：快手刀搶

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多。聯合報系資料照
好市多。聯合報系資料照

農曆年節將近，好市多（Costco）會員又迎來驚喜。過去多半只在日本販售、在台灣少見的「麻布保溫保冷購物袋」悄悄補貨上架，引發網友熱議。原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享「日本限定麻布保溫保冷購物袋，COSTCO目擊再次補貨上架，有需要的快去賣場看看。」不少會員驚呼，「賣得比日本便宜！」

三件組設計 多功能實用

這款商品為三件組，包括60公升、45公升麻布保溫保冷袋各一個，以及20公升收納式購物袋，適合購物、旅遊或外出使用。商品可水洗，加入冰塊即可增強保冷效果，長時間保溫或保冷都方便，兼顧實用與便利性。建議售價699元一組，價格比日本更親民，吸引不少會員秒下手。

過去多半只在日本販售、在台灣少見的「麻布保溫保冷購物袋」近日悄悄補貨。圖／取自今購百科
過去多半只在日本販售、在台灣少見的「麻布保溫保冷購物袋」近日悄悄補貨。圖／取自今購百科

比日本便宜 會員熱烈討論

貼文曝光後，網友熱烈討論，直呼「賣得還比日本便宜，在日本買的路過｣、「亮點是迷你小包！」、「在台灣開賣，就不是日本限定了」也有人分享代購經驗，「才剛找日本代購，結果虧了」。

部分會員提醒，「建議先打電話確認分店庫存，才不會白跑一趟。」不過，也有人認為材質偏硬或麻布感重，「好看但不好用」、「去年買了，覺得只是好看 但不好用，刺刺的」。

好市多

延伸閱讀

好市多要篩人了！2026年四大新制上路 熟食區「非會員禁入」

他在好市多買紅酒驚見簡體字 不解問：為何從中國進口

一上架就搶光！好市多1老品牌點心獲好評 民眾一買好幾箱

逛遍全世界好市多？鐵粉飛越半個地球旅行「朝聖」 見日韓1景象驚呆

相關新聞

好市多「1神物」偷偷補貨！會員驚喊「比日本便宜」：快手刀搶

農曆年節將近，好市多（Costco）會員又迎來驚喜。過去多半只在日本販售、在台灣少見的「麻布保溫保冷購物袋」悄悄補貨上架，引發網友熱議。原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享：「日本限定麻布保溫保冷購物袋，COSTCO目擊再次補貨上架，有需要的快去賣場看看。」不少會員驚呼，「賣得比日本便宜！」

家樂福太狂！210元可吃現煎牛排+蔬菜 老饕讚：肉質完勝夜市

台灣物價不斷上漲，原本平價的美食也逐漸變貴。一名網友分享，近期到家樂福購買牛排選擇代客現煎，加上費用後只要210元，還附有配菜，讓他直呼「比夜市牛排還好吃」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

他在好市多買紅酒驚見簡體字 不解問：為何從中國進口

美式賣場好市多（Costco）販售各種物美價廉的商品，常常還有新品優惠與促銷活動，吸引許多民眾。不過最近有位網友發現，他買的一瓶葡萄酒，上面的標籤是簡體字，而且進口商是中國大陸的「山姆投資公司」，讓他非常震驚，貼文曝光後，也引發網友熱議。

曾年賺5億！這款本土泡麵低調回歸 網讚：味道驚豔、麵條量多

曾一度淡出市場的金車「漢寶泡麵」，近來再度成為超市話題商品。有網友發現，賣場貨架上陳列整排的漢寶系列產品，口味選擇明顯增加，畫面曝光後引發網友熱議，也讓這款老品牌泡麵重新受到關注。

比肯德基還強？部落客狂推拿坡里蛋塔 掀起兩派論戰

日前肯德基宣布經典原味蛋塔「走入歷史」，讓不少老饕相當訝異，但事後民眾得知這只是行銷手法，極為不滿，而拿坡里披薩則趁這股「蛋塔之亂」也推出自家產品。部落客「Tigerdog/老虎狗」在臉書發文表示，品嘗過拿坡里的蛋塔後相當驚艷，甚至覺得比肯德基還強，但貼文一出引來正反兩極評論。

一上架就搶光！好市多1老品牌點心獲好評 民眾一買好幾箱

台灣零食種類多樣，競爭激烈，老字號品牌也不斷推陳出新，有女網友在美式賣場好市多發現不少人都在搶買「喜年來蔬菜薄餅」，一上架就快被搶光，讓她趕緊也帶了一盒回家。老饕們大讚真的很好吃，不少人還買了好幾箱。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。