聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自《今購百科》
有網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」分享了一款名為「蕈菇種植包」的產品，並詢問其他網友：「有人種過這個嗎？大概要多久才會長到可以吃啊？」貼文一出，引發熱烈討論。

據了解，「蕈菇種植包」目前在好市多以235元的價格販售，一箱內含三入，分別為珊瑚菇、秀珍菇及藍寶石菇。根據《今購百科》的介紹，這款產品為標示採收完成的太空包，不僅簡單易操作，只需噴水即可採收，還能在使用後作為肥料，讓消費者體驗DIY種植的樂趣。

貼文曝光後，不少網友回應自己的使用經驗，表示這款產品成長速度快且易於管理，「3～7天就可以看到了！」、「可以一直摘一直摘，大半年還有收穫」、「我們之前買過超有成就感的，可以收成3-4次，每次都很大朵喔！這次有去要再來買」、「而且我還重複採收三次，好好玩」、「自己吃的菇自己種」，讓人感受到滿滿的成就感。

此外，也有網友分享觀察心得，「蠻快的，菇菇一眠大一吋，早上出門，晚上回家肉眼能感受到菇菇有長大」、「可以用閒置的手機縮時拍攝個兩小時，可以看到明顯膨脹，放一整天更好玩」。

然而，也有部分網友對於價格表達了不同看法，認為「之前去菇菇農場買太空包，一包才50也超會長，這個好像有點太貴了」，甚至有人開玩笑說「感覺住基隆汐止都很適合買回家種」。另有網友指出「去年也有賣，過陣子就會特價出清」，並表示「覺得自己種的不敢吃」。

菇菇 好市多 蕈菇 Costco

235元體驗種菇樂趣！好市多「蕈菇種植包」網狂推：3天就能收成

