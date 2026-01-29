快訊

KitKat粉大變身！她分享「超簡版提拉米蘇」四步驟 引網友狂讚

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。圖／聯合報系資料照片
好市多示意圖。圖／聯合報系資料照片

有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享了一個「超簡版提拉米蘇」的製作方法，並附上一組照片。她在貼文中表示，這個做法是在Threads上看到的，抱著半信半疑的心情嘗試了一次，結果出乎意料地美味，口感甚至讓她覺得「完全就是提拉米蘇」。她還強調，這個甜點的製作過程非常簡單，不需要烤箱，也不用打發蛋白，週末在家就能輕鬆完成。

根據她的分享，製作步驟如下：

1. 將孔雀餅乾放入泡好的KitKat裡浸泡。

2. 將浸泡過的餅乾鋪在玻璃碗底部，再鋪上一層優格

3. 放入冰箱冷藏8至12小時，讓餅乾充分吸收優格。

4. 最後撒上厚厚的KitKat粉，增添風味。

她表示，這款甜點的靈魂就在於KitKat粉的使用，「撒越厚越好吃，巧克力粉搭配優格的口感超級搭！」她更形容餅乾濕潤的口感與KitKat的可可威化餅香氣，有87%的味道像提拉米蘇。

貼文一經曝光，立刻引來網友熱烈討論。部分網友表示認同並提供自己的改良建議，「用黑麥營養口糧搭配草莓無加糖或頂級希臘優格，也蠻好吃的」、「之前有試過，但優格味有點搶戲，配上KitKat粉感覺可以蓋掉，下次來試試」、「這麼簡單的做法有吸引我！」。

然而，也有不少網友提出不同看法，認為「優格是酸的，怎樣都無法想像像提拉米蘇」、「都到好市多了，就買提拉米蘇吧」、「聽起來很好吃耶！但是絕對跟提拉米蘇毫無關係，對我來說提拉米蘇就是一定要有酒味啊！」甚至有人直言「沒有酒就不是提拉米蘇」、「這一看就是沒吃過正統提拉米蘇的人的說法」。

提拉米蘇 優格 KitKat 好市多

