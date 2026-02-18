好市多價格牌符號密碼解密！「冷知識」引熱議 網驚呼：終於看懂了耶！

有一名女網友於社群平台「Threads」分享了一組照片和冷知識，揭露了好市多價格牌上的符號密碼，引發網友熱烈討論。她在貼文中指出，「好市多價格牌符號密碼！！最近剛學到的冷知識，以後可以認這些+號的去找東西買了。」並詳細解釋了幾個符號的意義：

+號：人氣商品，賣完還會補貨。

^號：觀察中商品，可能賣得不太好。

#號：銷量仍需觀察的商品。

*號：季節性商品或出清商品。

該貼文隨即引起廣大網友的關注，留言區討論熱烈，許多人表示這是第一次得知這些符號背後的涵義。紛紛留言表示，「冷知識+1，從來沒注意那些符號，看來可以跟著+號買了」、「長知識欸！之前都不知道原來這些符號有這些功能」、「原來如此！每次看都覺得好奇」、「原來這就是符號密碼，學會了」、「下次特別注意一下」、「終於看懂了耶!好酷…」。

貼文也釣出內行網友加碼補充冷知識，「尾數『7』是優惠價喔！」