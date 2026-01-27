家樂福太狂！210元可吃現煎牛排+蔬菜 老饕讚：肉質完勝夜市

台灣物價不斷上漲，原本平價的美食也逐漸變貴。一名網友分享，近期到家樂福購買牛排選擇代客現煎，加上費用後只要210元，還附有配菜，讓他直呼「比夜市牛排還好吃」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期在家樂福挑選牛排後，選擇代客現煎服務，只要加30元還會附上一份烤蔬菜，品嚐後讓他相當驚艷，直呼「有肉有菜，肉質還比夜市牛排好」。

貼文一出，不少網友都表示「真的很棒，廚師上次還幫我挑肉」、「比夜市200的骰子牛還大份，真心不騙，重點價位還差不多，還有座位吹冷氣」、「我們那天是買一送一的牛肉，260+60代煎，份量很足」、「昨天去澳牛買一送一，還可以自己決定熟度，真爽」、「上次吃也是覺得划算到不行！」、「真的好吃！已經吃了三次」、「補充說明，1不是全天都有，有限時段、2不止肉類，海鮮也能代煎」。

事實上，家樂福「代客現煎牛排服務」從2024年9月就開始推廣，顧客只要在賣場選購牛排後，憑發票即可由專人代為現場煎製，服務時段多為中午11點至下午1點，以及晚間5點至7點，加價30元還會附上一份烤蔬菜，不過並非全台分店皆有提供，仍需依各門市公告為準。