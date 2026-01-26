他在好市多買紅酒驚見簡體字 不解問：為何從中國進口

美式賣場好市多（Costco）販售各種物美價廉的商品，常常還有新品優惠與促銷活動，吸引許多民眾。不過最近有位網友發現，他買的一瓶葡萄酒，上面的標籤是簡體字，而且進口商是中國大陸的「山姆投資公司」，讓他非常震驚，貼文曝光後，也引發網友熱議。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「好市多紅酒有大陸經銷商？」並貼出紅酒照，從照片可看出，這牌美國紅酒的酒瓶標示是簡體字，而且上面清楚寫著「山姆（上海）投資有限公司」，吸引不少網友回應解釋。

貼文曝光後，引來400多則留言，多數人直言「要買就買，不要買就不要買，關中國大陸什麼事情？」、「搬有運無，這就是國際貿易啊！」、「好市多是美商，購買的產品有問題你趕快去客訴，順便把它政治化，看好市多客服人員如何回應你」、「不只有紅酒是中國代理商，你乾脆所有物品都檢查一下」、「國際很多大品牌代理都是中國的，這就是市場決定」。

也有網友指出「山姆是美國沃爾瑪旗下連鎖超市，在中國大陸深耕30年了，跟好市多一樣要收年費的。這酒看起來是山姆進口到中國，然後不知道怎麼又賣到台灣來了，你要說經手中國的話，那先問問山姆這酒到底是在美國產還是中國產的了」、「山姆不就Sam's club,Walmart（美國沃爾瑪）的好市多版本？」、「山姆是沃爾瑪在中國大陸的類Costco店呀，所以可能是Costco進口山姆的貨來賣，沒什麼好奇怪的」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康