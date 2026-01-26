快訊

「台中超巨蛋」投資金額近500億 刷新台灣體育建設紀錄

囤積物引發大火！北市訂處理原則 符合這幾項就開罰

美國暴風雪肆虐 緬因州載8人私人飛機起飛墜毀

聽新聞
0:00 / 0:00

他在好市多買紅酒驚見簡體字 不解問：為何從中國進口

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在好市多買了紅酒，發現標示為簡體字，疑惑為什麼進口商是中國大陸的公司。示意圖／ingimage
一名網友在好市多買了紅酒，發現標示為簡體字，疑惑為什麼進口商是中國大陸的公司。示意圖／ingimage

美式賣場好市多Costco）販售各種物美價廉的商品，常常還有新品優惠與促銷活動，吸引許多民眾。不過最近有位網友發現，他買的一瓶葡萄酒，上面的標籤是簡體字，而且進口商是中國大陸的「山姆投資公司」，讓他非常震驚，貼文曝光後，也引發網友熱議。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「好市多紅酒有大陸經銷商？」並貼出紅酒照，從照片可看出，這牌美國紅酒的酒瓶標示是簡體字，而且上面清楚寫著「山姆（上海）投資有限公司」，吸引不少網友回應解釋。

貼文曝光後，引來400多則留言，多數人直言「要買就買，不要買就不要買，關中國大陸什麼事情？」、「搬有運無，這就是國際貿易啊！」、「好市多是美商，購買的產品有問題你趕快去客訴，順便把它政治化，看好市多客服人員如何回應你」、「不只有紅酒是中國代理商，你乾脆所有物品都檢查一下」、「國際很多大品牌代理都是中國的，這就是市場決定」。

也有網友指出「山姆是美國沃爾瑪旗下連鎖超市，在中國大陸深耕30年了，跟好市多一樣要收年費的。這酒看起來是山姆進口到中國，然後不知道怎麼又賣到台灣來了，你要說經手中國的話，那先問問山姆這酒到底是在美國產還是中國產的了」、「山姆不就Sam's club,Walmart（美國沃爾瑪）的好市多版本？」、「山姆是沃爾瑪在中國大陸的類Costco店呀，所以可能是Costco進口山姆的貨來賣，沒什麼好奇怪的」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

好市多 美國 Costco

延伸閱讀

陌生人想轉帳還錢…他讚銀行APP藏1功能超好用：不怕帳號被知道

離職原因瞞不住？都市傳說分6時間點 「10年以上」被讚最準

遇到奧客怎報復？店員1招巧妙使壞 一票同業認了：原來不只我

尾牙頭獎是鍋子！工讀生在群組求交換 老闆火大：下次改發3千

相關新聞

他在好市多買紅酒驚見簡體字 不解問：為何從中國進口

美式賣場好市多（Costco）販售各種物美價廉的商品，常常還有新品優惠與促銷活動，吸引許多民眾。不過最近有位網友發現，他買的一瓶葡萄酒，上面的標籤是簡體字，而且進口商是中國大陸的「山姆投資公司」，讓他非常震驚，貼文曝光後，也引發網友熱議。

曾年賺5億！這款本土泡麵低調回歸 網讚：味道驚豔、麵條量多

曾一度淡出市場的金車「漢寶泡麵」，近來再度成為超市話題商品。有網友發現，賣場貨架上陳列整排的漢寶系列產品，口味選擇明顯增加，畫面曝光後引發網友熱議，也讓這款老品牌泡麵重新受到關注。

比肯德基還強？部落客狂推拿坡里蛋塔 掀起兩派論戰

日前肯德基宣布經典原味蛋塔「走入歷史」，讓不少老饕相當訝異，但事後民眾得知這只是行銷手法，極為不滿，而拿坡里披薩則趁這股「蛋塔之亂」也推出自家產品。部落客「Tigerdog/老虎狗」在臉書發文表示，品嘗過拿坡里的蛋塔後相當驚艷，甚至覺得比肯德基還強，但貼文一出引來正反兩極評論。

一上架就搶光！好市多1老品牌點心獲好評 民眾一買好幾箱

台灣零食種類多樣，競爭激烈，老字號品牌也不斷推陳出新，有女網友在美式賣場好市多發現不少人都在搶買「喜年來蔬菜薄餅」，一上架就快被搶光，讓她趕緊也帶了一盒回家。老饕們大讚真的很好吃，不少人還買了好幾箱。

赴日必買！萊爾富開賣日本「消除疲勞神器」 網曝效果：真的酸到提神

近日連鎖超商萊爾富開賣日本超夯飲品「京都檸檬水」，有眼尖網友發現，萊爾富又悄悄上架一款人氣商品…

加拿大好市多上架高雄百年餅店鳳梨酥 價格讓人驚：比台灣便宜

鳳梨酥是台灣代表性的知名糕點，不少外國人來台灣都會指名購買，如今鳳梨酥也進軍到國外的好市多販售了。有網友發現加拿大一間好市多引進台灣舊振南的鳳梨酥，一盒售價要26.99加拿大幣（約新台幣618元），引起眾人熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。