曾年賺5億！這款本土泡麵低調回歸 網讚：味道驚豔、麵條量多

曾一度淡出市場的金車「漢寶泡麵」，近來再度成為超市話題商品。有網友發現，賣場貨架上陳列整排的漢寶系列產品，口味選擇明顯增加，畫面曝光後引發網友熱議，也讓這款老品牌泡麵重新受到關注。

一名網友在Threads分享逛超市時的所見，表示漢寶泡麵幾乎占滿整個貨架，從經典口味到新款品項一應俱全，讓他忍不住讚嘆，「金車太神了，泡麵越做越強，現在我只服它」。

事實上，漢寶泡麵最早於1992年推出，當年曾靠蚵仔細麵、黑胡椒牛肉麵等台式小吃風味打出知名度，一度創下年營收約5億元的成績，後來因定價偏高，逐漸退出主流市場。直到新冠疫情期間，金車重新評估快煮餐食需求，投入約2億元升級產線，並於2023年正式讓漢寶系列回歸，目前產品線已拓展至11種口味。

貼文曝光後，少數網友對於口味有點意見，「椒麻口味有點過麻了，會麻到嘴巴喪失味覺」、「前面幾款都太濃郁了，說不出來的怪，後面出的就有點卻步，沒想到現在有出調理包」，不過大多數網友都給予好評，「老饕酸菜牛雙寶麵真的太驚豔了」、「椒麻那個沒肉，但是很好吃，花椒很香」、「湯頭不錯、麵條份量也夠多，可買」、「20年前出的泡菜海鮮冬粉才是最強的」。

另外，還有留言表示，「金車只要想做，各領域都是翹楚（威士忌－噶瑪蘭世界冠軍，飲料－伯朗咖啡、奧利多、健酪、麥根沙士穩如泰山，漢寶泡麵重出江湖）」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康