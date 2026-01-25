快訊

曾年賺5億！這款本土泡麵低調回歸 網讚：味道驚豔、麵條量多

聯合新聞網／ 綜合報導
泡麵示意圖。圖／Ingimage

曾一度淡出市場的金車「漢寶泡麵」，近來再度成為超市話題商品。有網友發現，賣場貨架上陳列整排的漢寶系列產品，口味選擇明顯增加，畫面曝光後引發網友熱議，也讓這款老品牌泡麵重新受到關注。

一名網友在Threads分享逛超市時的所見，表示漢寶泡麵幾乎占滿整個貨架，從經典口味到新款品項一應俱全，讓他忍不住讚嘆，「金車太神了，泡麵越做越強，現在我只服它」。

事實上，漢寶泡麵最早於1992年推出，當年曾靠蚵仔細麵、黑胡椒牛肉麵等台式小吃風味打出知名度，一度創下年營收約5億元的成績，後來因定價偏高，逐漸退出主流市場。直到新冠疫情期間，金車重新評估快煮餐食需求，投入約2億元升級產線，並於2023年正式讓漢寶系列回歸，目前產品線已拓展至11種口味。

貼文曝光後，少數網友對於口味有點意見，「椒麻口味有點過麻了，會麻到嘴巴喪失味覺」、「前面幾款都太濃郁了，說不出來的怪，後面出的就有點卻步，沒想到現在有出調理包」，不過大多數網友都給予好評，「老饕酸菜牛雙寶麵真的太驚豔了」、「椒麻那個沒肉，但是很好吃，花椒很香」、「湯頭不錯、麵條份量也夠多，可買」、「20年前出的泡菜海鮮冬粉才是最強的」。

另外，還有留言表示，「金車只要想做，各領域都是翹楚（威士忌－噶瑪蘭世界冠軍，飲料－伯朗咖啡、奧利多、健酪、麥根沙士穩如泰山，漢寶泡麵重出江湖）」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

比肯德基還強？部落客狂推拿坡里蛋塔 掀起兩派論戰

日前肯德基宣布經典原味蛋塔「走入歷史」，讓不少老饕相當訝異，但事後民眾得知這只是行銷手法，極為不滿，而拿坡里披薩則趁這股「蛋塔之亂」也推出自家產品。部落客「Tigerdog/老虎狗」在臉書發文表示，品嘗過拿坡里的蛋塔後相當驚艷，甚至覺得比肯德基還強，但貼文一出引來正反兩極評論。

一上架就搶光！好市多1老品牌點心獲好評 民眾一買好幾箱

台灣零食種類多樣，競爭激烈，老字號品牌也不斷推陳出新，有女網友在美式賣場好市多發現不少人都在搶買「喜年來蔬菜薄餅」，一上架就快被搶光，讓她趕緊也帶了一盒回家。老饕們大讚真的很好吃，不少人還買了好幾箱。

赴日必買！萊爾富開賣日本「消除疲勞神器」 網曝效果：真的酸到提神

近日連鎖超商萊爾富開賣日本超夯飲品「京都檸檬水」，有眼尖網友發現，萊爾富又悄悄上架一款人氣商品…

加拿大好市多上架高雄百年餅店鳳梨酥 價格讓人驚：比台灣便宜

鳳梨酥是台灣代表性的知名糕點，不少外國人來台灣都會指名購買，如今鳳梨酥也進軍到國外的好市多販售了。有網友發現加拿大一間好市多引進台灣舊振南的鳳梨酥，一盒售價要26.99加拿大幣（約新台幣618元），引起眾人熱議。

製綠色蒜頭秘訣大公開！網狂讚「超標準臘八蒜」 看了流口水

有一名女網友於臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」分享其自製臘八蒜的成果，引發網友熱烈回應與討論。該名網友在貼文中表示，今年改用好市多販售的亨氏白醋及紫皮蒜頭製作臘八蒜，僅隔一天蒜頭便開始變綠，四天後幾乎全變成綠色。她也提到，去年使用工研醋時，蒜頭顏色變化並不明顯。

