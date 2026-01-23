比肯德基還強？部落客狂推拿坡里蛋塔 掀起兩派論戰

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
拿坡里新上市的經典蛋塔再次掀起討論。圖／三商餐飲提供
日前肯德基宣布經典原味蛋塔「走入歷史」，讓不少老饕相當訝異，但事後民眾得知這只是行銷手法，極為不滿，而拿坡里披薩則趁這股「蛋塔之亂」也推出自家產品。部落客「Tigerdog/老虎狗」在臉書發文表示，品嘗過拿坡里的蛋塔後相當驚艷，甚至覺得比肯德基還強，但貼文一出引來正反兩極評論。

「Tigerdog/老虎狗」說拿坡里的蛋塔吃起來中間很軟嫩，而且餡料濃郁、奶香很厚，外皮是蓬鬆有層次的酥，很像炸豆腐的細緻口感，也因為是現做現烤，讓她等了快半小時才拿到手。原以為等那麼久會不會不值得，沒想到一口吃下去後讓她直接閉嘴，驚訝地直呼「真的太好吃，好吃到我懷疑自己以前為什麼只點披薩」。

她也直言拿坡里的蛋塔真的比肯德基強，還極力推薦給大家，「如果你身邊有人也只知道拿坡里披薩，拜託轉給他，不要再錯過蛋塔了！」

貼文引起不少討論，「慘了，這下拿坡里要爆了」、「拿坡里什麼時候出蛋塔了，完全不知道」、「它家不是炸雞好吃嗎？有賣蛋塔噢？比肯德基好吃？」、「看來拿坡里披薩其實是副業，其他品項才是本業」、「拿坡里何時有蛋塔這品項？新的嗎？」、「肯德基升級只有變貴，根本沒差別」、「真的比肯德基好吃嗎？我覺得肯德基很頂耶」。

品嘗過的人也大讚好吃，「有吃過！真的超好吃」、「我也推拿坡里的蛋塔好吃」、「真的蠻好吃的，已回購2次」、「很好吃，夠甜」、「他的蛋塔真的很厲害，我每次買披薩都會買蛋塔。剛烤起來的超好吃，都忍不住在那邊就先偷吃一顆，其他的再帶回家」。

但也有網友不太認同，「跟肯德基不能比，蛋的奶味太重，吃了很膩」、「買一次，太油了」、「超級油，內餡很軟沒錯，但只有甜沒有奶香，也沒什麼蛋香味」、「一點也不好吃，塔身不夠酥脆」、「內餡會爆漿，但我拿到的外皮沒酥脆感偏油，有點膩」、「它的外皮類似酥皮濃湯那層酥皮，比肯德基油膩些，也較不酥」。

還有人推薦拿坡里其他品項，「拿坡里的起司蛋糕也很好吃」、「以前訂拿波里是為了吃乳酪蛋糕的」、「拿坡里炸雞也很頂」、「拿坡里我只吃炸雞腿」、「現在有推烤雞8塊199也很好吃，建議現場座位食用」、「拿坡里除了披薩以外都好吃」。

