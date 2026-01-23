快訊

寶雅短影音正妹女店員爆紅 真實身分曝光網大讚：笑容好甜

新北市長三腳督民調落後 黃國昌認了：60歲以上輸到慘不忍睹

超丟臉！台灣遊客泰國白廟違規還打架 奈何橋上「與當地人互毆」影片曝

一上架就搶光！好市多1老品牌點心獲好評 民眾一買好幾箱

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。圖／聯合報系資料照片
好市多示意圖。圖／聯合報系資料照片

台灣零食種類多樣，競爭激烈，老字號品牌也不斷推陳出新，有女網友在美式賣場好市多發現不少人都在搶買「喜年來蔬菜薄餅」，一上架就快被搶光，讓她趕緊也帶了一盒回家。老饕們大讚真的很好吃，不少人還買了好幾箱。

這名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，大讚喜年來這款蔬菜餅真的很好吃，是那種會讓人默默回購的商品。日前她發現好市多有在特價，到現場時發現快被搶光了，貨架上只剩一層，於是趕緊拿了一盒放到購物車裡。原PO看了一下周圍民眾的購物車裡頭，也都有這款餅乾，讓她笑說大家都很有默契。

原PO說這款「喜年來蔬菜薄餅」一盒有52包，原價269元，現在特價215元，使用的是椰子油，吃起來不膩口也讓人很放心，自己也會放幾包在辦公室，嘴饞的時候就可以拿出來品嘗。

不少老饕也極力推薦，「這款好吃！」、「嘴饞又不會太負擔的餅乾…好吃」、「我婆婆也很喜歡吃」、「我家連小孩都愛吃」、「這個餅乾真的是不敗的點心」、「蔬菜餅建議不要吃，不然每次都停不下來」、「這個真的很好吃，會回購的品項」、「我前天去就只剩幾盒在賣場了，我媽買了二箱」、「我也有買一箱，剛去好多人結帳都有買」、「這個我也常買，吃來吃去還是覺得他的蔬菜餅好吃」、「幾十年下來蔬菜餅、北海鱈魚香絲這2個都屬於不敗的點心」。

好市多 餅乾

延伸閱讀

加拿大好市多上架高雄百年餅店鳳梨酥 價格讓人驚：比台灣便宜

逛遍全世界好市多？鐵粉飛越半個地球旅行「朝聖」 見日韓1景象驚呆

好市多「20年前折價券」竟能續會費 一票會員驚呼：用了可惜啊！

機車怎麼載好市多大披薩？阿伯妙計「夾住」 網友盛讚：真強

相關新聞

一上架就搶光！好市多1老品牌點心獲好評 民眾一買好幾箱

台灣零食種類多樣，競爭激烈，老字號品牌也不斷推陳出新，有女網友在美式賣場好市多發現不少人都在搶買「喜年來蔬菜薄餅」，一上架就快被搶光，讓她趕緊也帶了一盒回家。老饕們大讚真的很好吃，不少人還買了好幾箱。

赴日必買！萊爾富開賣日本「消除疲勞神器」 網曝效果：真的酸到提神

近日連鎖超商萊爾富開賣日本超夯飲品「京都檸檬水」，有眼尖網友發現，萊爾富又悄悄上架一款人氣商品…

加拿大好市多上架高雄百年餅店鳳梨酥 價格讓人驚：比台灣便宜

鳳梨酥是台灣代表性的知名糕點，不少外國人來台灣都會指名購買，如今鳳梨酥也進軍到國外的好市多販售了。有網友發現加拿大一間好市多引進台灣舊振南的鳳梨酥，一盒售價要26.99加拿大幣（約新台幣618元），引起眾人熱議。

製綠色蒜頭秘訣大公開！網狂讚「超標準臘八蒜」 看了流口水

有一名女網友於臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」分享其自製臘八蒜的成果，引發網友熱烈回應與討論。該名網友在貼文中表示，今年改用好市多販售的亨氏白醋及紫皮蒜頭製作臘八蒜，僅隔一天蒜頭便開始變綠，四天後幾乎全變成綠色。她也提到，去年使用工研醋時，蒜頭顏色變化並不明顯。

韓國品牌、日本製造？好市多新上架牙線引熱議 愛用者狂喜：囤2年份

有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享她的最新發現，表示原本需要代購才能買到的日本牙線，終於在台灣好市多上架。她在貼文中表示：「當初用一次就覺得差很多，不會分岔、使用起來起來很順手，重點是還有含氟，對蛀牙體質的人真的很加分。」

好市多「20年前折價券」竟能續會費 一票會員驚呼：用了可惜啊！

有一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」上分享了一則有趣味的消息。他貼出一張照片，並附文表示：「今天排隊結帳看到有人用這個付續約的會員費，我看拿出來的人自己好像也怕會被退，結果真的可以用欸！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。