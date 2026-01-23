一上架就搶光！好市多1老品牌點心獲好評 民眾一買好幾箱

台灣零食種類多樣，競爭激烈，老字號品牌也不斷推陳出新，有女網友在美式賣場好市多發現不少人都在搶買「喜年來蔬菜薄餅」，一上架就快被搶光，讓她趕緊也帶了一盒回家。老饕們大讚真的很好吃，不少人還買了好幾箱。

這名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，大讚喜年來這款蔬菜餅真的很好吃，是那種會讓人默默回購的商品。日前她發現好市多有在特價，到現場時發現快被搶光了，貨架上只剩一層，於是趕緊拿了一盒放到購物車裡。原PO看了一下周圍民眾的購物車裡頭，也都有這款餅乾，讓她笑說大家都很有默契。

原PO說這款「喜年來蔬菜薄餅」一盒有52包，原價269元，現在特價215元，使用的是椰子油，吃起來不膩口也讓人很放心，自己也會放幾包在辦公室，嘴饞的時候就可以拿出來品嘗。

不少老饕也極力推薦，「這款好吃！」、「嘴饞又不會太負擔的餅乾…好吃」、「我婆婆也很喜歡吃」、「我家連小孩都愛吃」、「這個餅乾真的是不敗的點心」、「蔬菜餅建議不要吃，不然每次都停不下來」、「這個真的很好吃，會回購的品項」、「我前天去就只剩幾盒在賣場了，我媽買了二箱」、「我也有買一箱，剛去好多人結帳都有買」、「這個我也常買，吃來吃去還是覺得他的蔬菜餅好吃」、「幾十年下來蔬菜餅、北海鱈魚香絲這2個都屬於不敗的點心」。